Hasta un 69% de descuento en DumbPad

Despliega DumbPad con un solo clic.

Bloc de notas compartido súper sencillo y autoalojado con colaboración en tiempo real, vista previa de Markdown, búsqueda difusa y protección opcional con PIN.

Lanza tu aplicación al instante
Backups automáticos semanales gratis
VPS administrado con IA
5,49/mes
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Garantía de reembolso de 30 días
Despliega DumbPad con un solo clic.

Elige un plan VPS para DumbPad

-69%
KVM 1
17,99
5,49/mes
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Se renueva a 11,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
1 núcleo de vCPU
4 GB de RAM
50 GB de espacio en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
Más vendido
-65%
KVM 2
21,99
7,79/mes
Elegir plan
Se renueva a 14,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
2 núcleos de vCPU
8 GB de RAM
100 GB de espacio en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
-69%
KVM 4
35,99
10,99/mes
Elegir plan
Se renueva a 27,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
4 núcleos de vCPU
16 GB de RAM
200 GB de espacio en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
-66%
KVM 8
64,99
21,99/mes
Elegir plan
Se renueva a 49,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
8 núcleos de vCPU
32 GB de RAM
400 GB de espacio en disco NVMe
32 TB de ancho de banda
-69%
KVM 1
17,99
5,49/mes
Elegir plan
Se renueva a 11,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
1 núcleo de vCPU
4 GB de RAM
50 GB de espacio en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
Más vendido
-65%
KVM 2
21,99
7,79/mes
Elegir plan
Se renueva a 14,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
2 núcleos de vCPU
8 GB de RAM
100 GB de espacio en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
-69%
KVM 4
35,99
10,99/mes
Elegir plan
Se renueva a 27,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
4 núcleos de vCPU
16 GB de RAM
200 GB de espacio en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
-66%
KVM 8
64,99
21,99/mes
Elegir plan
Se renueva a 49,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
8 núcleos de vCPU
32 GB de RAM
400 GB de espacio en disco NVMe
32 TB de ancho de banda

Todo lo que necesitas y más con tu plan

Administrador de Docker
Acceso rápido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis durante 1 año
Administrador de Docker
Acceso rápido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis durante 1 año

Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

Todo lo que puedes crear con DumbPad

DumbPad es una aplicación de bloc de notas deliberadamente mínima y autoalojada de DumbWare.io, construida en torno a la idea de que el texto compartido rápido rara vez necesita cuentas, bases de datos o cualquier complejidad que conlleva las suites de colaboración completas. Los blocs de notas se almacenan como archivos planos en disco, lo que hace que las copias de seguridad sean una copia de un solo archivo y las migraciones triviales.

Múltiples usuarios pueden editar el mismo bloc en tiempo real, buscar en los blocs de notas con coincidencia aproximada y previsualizar Markdown con alertas, tablas y bloques de código con resaltado de sintaxis al estilo GitHub. La protección opcional con PIN de 4 a 10 dígitos asegura el acceso en servidores compartidos, mientras que el soporte para Aplicaciones Web Progresivas (PWA) te permite instalar DumbPad en cualquier dispositivo para acceso sin conexión. El autoalojamiento en un VPS mantiene tus notas privadas, disponibles desde cualquier navegador y libres de cambios de servicios de terceros.

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Todo lo que puedes crear con {name}

Funciones clave de DumbPad

Colaboración en tiempo real

Varios usuarios pueden editar el mismo bloc de notas simultáneamente, con los cambios sincronizados en todos los navegadores conectados.

Markdown con previsualizaciones

Renderiza bloques de alerta estilo GitHub, tablas extendidas, código con resaltado de sintaxis y detalles desplegables directamente dentro del editor.

Búsqueda difusa

Encuentra cualquier bloc de notas al instante buscando tanto en los nombres de archivo como en el contenido completo de los archivos con una coincidencia difusa tolerante.

Protección de PIN opcional

Establece un PIN de 4 a 10 dígitos para restringir el acceso en servidores compartidos sin forzar un sistema completo de gestión de cuentas o usuarios.

No se requiere base de datos

Los blocs de notas se guardan como archivos planos en el disco: las copias de seguridad son una copia de un solo archivo y las migraciones tardan segundos sin un esquema del que preocuparse.

App web progresiva

Instala DumbPad en teléfonos, tabletas o equipos de escritorio para un acceso sin conexión sin tener que abrir una pestaña del navegador cada vez.

¿Por qué ejecutar DumbPad en Hostinger?

Publica con un clic

Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

Publica con un clic

Seguridad de primer nivel

Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.

Seguridad de primer nivel

Administrador de Docker integrado

Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

Administrador de Docker integrado

Publica con un clic

Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

Publica con un clic

Seguridad de primer nivel

Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.

Seguridad de primer nivel

Administrador de Docker integrado

Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

Administrador de Docker integrado

Ubicación de servidor recomendada:

Comprobando...

Lanzamiento local. Crecimiento global.

Elige un servidor cercano a tu público para mejorar la velocidad de carga. Contamos con centros de datos en Norteamérica, Europa, Asia y Sudamérica.
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Lanzamiento local. Crecimiento global.

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Garantía de reembolso de 30 días

Pruébalo sin riesgos con nuestra garantía de reembolso de 30 días. Consulta nuestra política de reembolsos para saber más.

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