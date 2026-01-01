Despliega Beszel con un solo clic.
Plataforma ligera de monitorización de servidores con estadísticas de Docker, datos históricos y alertas configurables para tu infraestructura.
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Beszel es una plataforma ligera de monitorización de servidores que proporciona una visibilidad completa del sistema, que incluye CPU, memoria, disco, red, temperatura, GPU, estado del disco S.M.A.R.T. y estadísticas de Docker y Podman por contenedor, sin la sobrecarga de recursos de pilas de observabilidad completas como Prometheus y Grafana. Basado en PocketBase con un backend en Go, utiliza una arquitectura de hub y agente: el hub aloja la interfaz web y almacena datos históricos, mientras que agentes ligeros se ejecutan en cada servidor monitorizado para recopilar métricas.
Autoalojar Beszel te proporciona un hub de monitorización que es independiente de los servidores que monitoriza, por lo que los problemas de infraestructura son visibles incluso cuando los sistemas individuales están bajo estrés. Las alertas configurables te notifican cuando se superan los umbrales de CPU, memoria, disco, ancho de banda o temperatura, y las copias de seguridad automáticas en disco local o almacenamiento compatible con S3 protegen tus datos históricos de rendimiento.
Funciones clave de Beszel
Métricas de contenedores Docker
Monitoriza el uso de CPU, memoria y red por contenedor junto con las métricas del sistema anfitrión, lo que te proporciona una visión unificada tanto del anfitrión como de sus cargas de trabajo en contenedores.
Arquitectura de hub y agente
Un único concentrador agrega datos de agentes ilimitados ejecutándose en servidores remotos, lo que facilita la monitorización de toda tu flota desde un único panel de control.
Alertas configurables
Establece umbrales para cualquier métrica monitorizada — carga de CPU, uso de disco, temperatura y ancho de banda — y recibe notificaciones antes de que los problemas afecten a los usuarios.
Retención de datos históricos
El historial de rendimiento se almacena en la base de datos del centro, lo que permite el análisis de tendencias a largo plazo y la planificación de la capacidad más allá de lo que los paneles de control en tiempo real por sí solos pueden mostrar.
Monitorización de GPU y S.M.A.R.T.
Supervisar la utilización de la GPU de Nvidia, AMD e Intel junto con los datos de salud del disco S.M.A.R.T. para detectar la degradación del hardware antes de que provoque fallos.
¿Por qué ejecutar Beszel en Hostinger?
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Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
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Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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