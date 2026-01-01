Beszel es una plataforma ligera de monitorización de servidores que proporciona una visibilidad completa del sistema, que incluye CPU, memoria, disco, red, temperatura, GPU, estado del disco S.M.A.R.T. y estadísticas de Docker y Podman por contenedor, sin la sobrecarga de recursos de pilas de observabilidad completas como Prometheus y Grafana. Basado en PocketBase con un backend en Go, utiliza una arquitectura de hub y agente: el hub aloja la interfaz web y almacena datos históricos, mientras que agentes ligeros se ejecutan en cada servidor monitorizado para recopilar métricas.

Autoalojar Beszel te proporciona un hub de monitorización que es independiente de los servidores que monitoriza, por lo que los problemas de infraestructura son visibles incluso cuando los sistemas individuales están bajo estrés. Las alertas configurables te notifican cuando se superan los umbrales de CPU, memoria, disco, ancho de banda o temperatura, y las copias de seguridad automáticas en disco local o almacenamiento compatible con S3 protegen tus datos históricos de rendimiento.