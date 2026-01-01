Saltcorn es una plataforma sin código de código abierto para construir aplicaciones web y móviles basadas en bases de datos de forma visual. Define tablas, configura tipos de campo enriquecidos, diseña diseños en un constructor de arrastrar y soltar, adjunta acciones y flujos de trabajo, y Saltcorn se encarga del backend, la autenticación, la API REST y el renderizado — no se requiere código de unión.

Alojar Saltcorn en tu propio VPS mantiene los datos de clientes, los registros internos y los archivos subidos dentro de tu infraestructura en lugar de en la base de datos de un proveedor SaaS. Tú controlas la retención, las integraciones, las instalaciones de plugins y los roles de acceso, y evitas los precios por usuario a medida que tu equipo o audiencia crece. El despliegue incluye PostgreSQL y volúmenes persistentes tanto para la base de datos como para los archivos subidos.