wger es un rastreador de fitness y entrenamientos de código abierto que combina una completa base de datos de ejercicios, planificación estructurada de entrenamientos, seguimiento nutricional y monitorización del peso corporal en una única aplicación Django autoalojada. Incluye un catálogo curado por la comunidad de miles de ejercicios con descripciones, músculos objetivo e imágenes de demostración, y se empareja con aplicaciones móviles nativas de iOS y Android para que los atletas puedan registrar entrenamientos y comidas desde el gimnasio.

Alojar wger en tu propio VPS mantiene los datos de entrenamiento personal: entrenamientos, medidas corporales, registros de alimentos y gráficos de progreso, en una infraestructura que controlas, en lugar de entregarlos a un SaaS de fitness. La plataforma es compatible con múltiples usuarios con cuentas privadas, inicios de sesión de invitado opcionales para uso de prueba y una API REST completa para paneles de control personalizados o integraciones de aplicaciones de terceros.