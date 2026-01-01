phpBB es la plataforma de foros de código abierto más utilizada en la web, impulsando cientos de miles de comunidades durante más de dos décadas. Desarrollado en PHP y centrado en estructuras tradicionales de categorías y subforos, ofrece a los moderadores un control detallado sobre los permisos, los grupos de usuarios y el flujo de las conversaciones, sin depender de servicios en la nube o licencias por puesto.

Autoalojar phpBB en tu propio VPS mantiene cada publicación, cuenta de usuario y archivo adjunto bajo tu control, con acceso completo a la base de datos, al sistema de archivos y a los miles de extensiones y estilos gratuitos mantenidos por la comunidad de phpBB.