Implementa Odysseus: instalación en un clic.
Espacio de trabajo de IA autoalojado para chat, agentes, investigación profunda, memoria, documentos y correo electrónico: todo ejecutándose en tu propio VPS.
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Todo lo que necesitas y más con tu plan
Todo lo que puedes crear con Odysseus
Odysseus es un espacio de trabajo de IA de código abierto que pone las herramientas de chat, agente, investigación y escritura que esperarías de ChatGPT o Claude en tu propio servidor. Incluye chat persistente con cualquier modelo local o de API, un tiempo de ejecución de agente basado en código abierto, investigación profunda de varios pasos, un 'Cookbook' de modelos con recomendaciones conscientes del hardware, además de un editor de Documentos, Notas, Tareas, un calendario CalDAV y una bandeja de entrada IMAP/SMTP con triaje de IA.
Alojar Odysseus en tu propio VPS mantiene cada conversación, documento, incrustación y correo electrónico completamente en tu propia infraestructura. Tú proporcionas tus propias claves de API para OpenAI, OpenRouter o cualquier punto final compatible, mientras que la memoria persistente y las habilidades evolucionan con el tiempo sin tarifas por puesto ni dependencia de un proveedor.
Funciones clave de Odysseus
Chatear con cualquier modelo
Conecta vLLM, llama.cpp, Ollama, OpenRouter, OpenAI o cualquier punto final compatible con OpenAI desde una interfaz de chat unificada.
Tiempo de ejecución del agente
Un agente basado en código abierto incluye herramientas de MCP, web, archivos, shell, habilidades y memoria para que pueda ejecutar tareas completas de principio a fin.
Investigación profunda
Las investigaciones de varios pasos recopilan, leen y sintetizan fuentes en un informe visual que puedes explorar y exportar.
Recetario de modelos
Escanea el hardware disponible, recomienda modelos GGUF, FP8 y AWQ que realmente se ajustan, luego los descarga y los sirve con un solo clic.
Memoria persistente & Habilidades
La recuperación de vectores y palabras clave respaldada por ChromaDB le otorga al agente memoria a largo plazo y habilidades reutilizables que sobreviven a los reinicios.
Documentos, Notas & Correo
Editor markdown de múltiples pestañas, notas, tareas, calendario CalDAV y bandeja de entrada IMAP/SMTP con triaje con IA en un único espacio de trabajo.
¿Por qué ejecutar Odysseus en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
El mejor hosting VPS con Docker
¡Estoy increíblemente satisfecho con el hosting VPS de Hostinger! Su disponibilidad es siempre excelente, lo que garantiza que mi sitio web funcione a la perfección. Siempre que he necesitado ayuda, su equipo de soporte técnico ha sido rápido, competente y realmente servicial.
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