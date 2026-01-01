Spacedrive es un sistema de archivos distribuido virtual (VDFS) que crea un catálogo único e inteligente de todos tus archivos, independientemente de dónde se encuentren. Las unidades locales, el almacenamiento externo y los servicios en la nube se unifican en una única base de datos con capacidad de búsqueda, con etiquetado, filtros de metadatos, detección de duplicados y generación de miniaturas. A diferencia de los exploradores de archivos tradicionales, Spacedrive trata toda tu biblioteca digital como datos estructurados que puedes consultar y organizar a gran escala.

Alojar el servidor de Spacedrive en tu propio VPS te proporciona un centro permanente y siempre activo para tu sistema de organización de archivos, con autenticación de administrador integrada, sin subir tus datos a ninguna nube de terceros.