Implementa SnappyMail con un solo clic.
Cliente de webmail ligero y autoalojado para acceder a cuentas de correo electrÃ³nico IMAP desde cualquier navegador, sin seguimiento ni anuncios.
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Todo lo que puedes crear con SnappyMail
SnappyMail es un cliente de correo web moderno y ligero que te permite acceder a cualquier cuenta de correo electrÃ³nico IMAP a travÃ©s de una interfaz de navegador limpia. Es una bifurcaciÃ³n mantenida de RainLoop, reconstruida para el rendimiento: el tamaÃ±o de la carga Ãºtil de JavaScript es aproximadamente un 66% menor que el original, lo que significa tiempos de carga mÃ¡s rÃ¡pidos incluso en conexiones lentas. SnappyMail es compatible con mÃºltiples cuentas IMAP, cifrado PGP, filtros de correo Sieve, modo oscuro y navegaciÃ³n completa con teclado.
Alojar SnappyMail en tu propio VPS pone un cliente de correo privado basado en navegador en tu propia infraestructura sin telemetrÃa de terceros, sin publicidad y sin necesidad de una cuenta de un servicio externo. Tus credenciales de correo electrÃ³nico se almacenan solo en tu servidor y se transmiten solo entre tu VPS y tu proveedor de correo existente.
Funciones clave de SnappyMail
MÃºltiples cuentas IMAP
Conecta y cambia entre cualquier nÃºmero de cuentas IMAP desde una Ãºnica sesiÃ³n de SnappyMail, incluyendo Gmail, Outlook, Fastmail o servidores de correo autohospedados.
EncriptaciÃ³n PGP
Redacta y lee mensajes cifrados con PGP directamente en el navegador sin instalar una extensiÃ³n de cliente de correo ni gestionar claves fuera de la interfaz.
Editor de filtros Sieve
Escribe y gestiona reglas de filtrado de correo Sieve del lado del servidor directamente en SnappyMail, automatizando la clasificaciÃ³n de carpetas y la gestiÃ³n de mensajes sin reglas del lado del cliente.
Sin seguimiento ni anuncios
SnappyMail no incluye anÃ¡lisis, ni botones de redes sociales ni scripts de terceros: el contenido del correo y los metadatos permanecen completamente dentro de tu infraestructura.
Modo oscuro y Temas
El modo oscuro integrado y las mÃºltiples opciones de tema permiten a los usuarios personalizar la interfaz sin extensiones de navegador ni anulaciones de CSS personalizadas.
Â¿Por quÃ© ejecutar SnappyMail en Hostinger?
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