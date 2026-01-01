SnappyMail es un cliente de correo web moderno y ligero que te permite acceder a cualquier cuenta de correo electrÃ³nico IMAP a travÃ©s de una interfaz de navegador limpia. Es una bifurcaciÃ³n mantenida de RainLoop, reconstruida para el rendimiento: el tamaÃ±o de la carga Ãºtil de JavaScript es aproximadamente un 66% menor que el original, lo que significa tiempos de carga mÃ¡s rÃ¡pidos incluso en conexiones lentas. SnappyMail es compatible con mÃºltiples cuentas IMAP, cifrado PGP, filtros de correo Sieve, modo oscuro y navegaciÃ³n completa con teclado.

Alojar SnappyMail en tu propio VPS pone un cliente de correo privado basado en navegador en tu propia infraestructura sin telemetrÃ­a de terceros, sin publicidad y sin necesidad de una cuenta de un servicio externo. Tus credenciales de correo electrÃ³nico se almacenan solo en tu servidor y se transmiten solo entre tu VPS y tu proveedor de correo existente.