Despliega Yucca con un solo clic.
NVR autoalojado para cámaras IP con detección de movimiento, compatibilidad con RTSP/ONVIF y una interfaz de usuario web para imágenes en vivo y grabadas.
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Todo lo que necesitas y más con tu plan
Todo lo que puedes crear con Yucca
Yucca es un grabador de vídeo en red (NVR) autoalojado diseñado para gestionar cámaras IP a cualquier escala, desde unas pocas cámaras de seguridad domésticas hasta miles de transmisiones empresariales. Es compatible con RTSP, ONVIF y protocolos comunes de cámaras IP, ofreciendo visualización en vivo, grabación y reproducción a través de una interfaz web y una aplicación de Android.
Autoalojar Yucca en un VPS mantiene todas las grabaciones de la cámara dentro de tu infraestructura sin tarifas de almacenamiento en la nube ni acceso de terceros. La detección de movimiento con alertas por correo electrónico, las métricas de Prometheus para la monitorización y una arquitectura escalable lo convierten en una solución de vigilancia práctica para la seguridad del hogar, la monitorización minorista y entornos de pequeñas empresas.
Funciones clave de Yucca
Soporte RTSP y ONVIF
Conecta cualquier cámara IP que utilice los protocolos RTSP u ONVIF, cubriendo la gran mayoría de cámaras de consumo y profesionales.
Detección de movimiento
Activa automáticamente las grabaciones y las alertas por correo electrónico cuando se detecta movimiento en las zonas de la cámara, reduciendo el almacenamiento y el ruido.
En vivo y reproducción grabada
Ver transmisiones de cámaras en vivo y revisar grabaciones a través de la interfaz web o la aplicación complementaria de Android.
Arquitectura escalable
Yucca escala de un puñado de cámaras domésticas a miles de transmisiones simultáneas sin cambios arquitectónicos.
Métricas de Prometheus
Exportar métricas de grabación y de estado de la transmisión a Prometheus para su integración con los paneles de control de monitorización existentes.
¿Por qué ejecutar Yucca en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
El mejor hosting VPS con Docker
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