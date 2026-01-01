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Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

Todo lo que puedes crear con Aptabase

Aptabase es una plataforma de análisis de código abierto y centrada en la privacidad, diseñada para desarrolladores de aplicaciones móviles, de escritorio y web. A diferencia de las herramientas de análisis de sitios web que rastrean las visitas a páginas, Aptabase se centra en el seguimiento de eventos basado en SDK; los desarrolladores instrumentan sus aplicaciones con SDKs ligeros para Flutter, React Native, Swift, Kotlin, Electron, Tauri y más, para capturar eventos con nombre y propiedades opcionales. El resultado es un panel de control de alta señal que muestra lo que los usuarios hacen realmente dentro de tu aplicación, sin cookies, huellas digitales ni seguimiento entre sitios.

Autoalojar Aptabase en un VPS mantiene todos los datos de análisis en tu propia infraestructura, lo que facilita el cumplimiento del RGPD y elimina los precios por evento que los proveedores de análisis en la nube cobran a medida que aumenta el uso.

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Funciones clave de Aptabase

Seguimiento de eventos del SDK

Instrumenta tu aplicación con una sola llamada al SDK para rastrear eventos y propiedades con nombre en todas las plataformas sin una configuración compleja.

Privacidad por diseño

Sin cookies, sin huellas digitales y sin seguimiento entre sitios — totalmente compatible con el RGPD y las normativas de privacidad desde el primer momento.

SDKs multiplataforma

SDKs oficiales para Flutter, React Native, Swift, Kotlin, .NET, Electron, Tauri y más cubren todas las principales plataformas de desarrollo de aplicaciones.

Panel de control en tiempo real

Ver eventos y actividad del usuario en tiempo real con un panel de control limpio y minimalista que muestra lo que importa sin distracciones.

Propiedad total de los datos

Todos los datos de análisis permanecen en tu VPS: sin dependencia de proveedor, sin precios por evento y sin que ninguna plataforma de terceros reciba tus datos de usuario.

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Gad Iradufasha
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Contacté con el soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y quedé muy impresionado. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increíblemente pacientes y minuciosos.

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Muchas gracias a Carla por ayudarme con la actualización de N8N en mi VPS de Hostinger. Fue muy profesional y se nota que sabe mucho. Gracias de nuevo, Carla.

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