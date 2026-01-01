Aptabase es una plataforma de análisis de código abierto y centrada en la privacidad, diseñada para desarrolladores de aplicaciones móviles, de escritorio y web. A diferencia de las herramientas de análisis de sitios web que rastrean las visitas a páginas, Aptabase se centra en el seguimiento de eventos basado en SDK; los desarrolladores instrumentan sus aplicaciones con SDKs ligeros para Flutter, React Native, Swift, Kotlin, Electron, Tauri y más, para capturar eventos con nombre y propiedades opcionales. El resultado es un panel de control de alta señal que muestra lo que los usuarios hacen realmente dentro de tu aplicación, sin cookies, huellas digitales ni seguimiento entre sitios.

Autoalojar Aptabase en un VPS mantiene todos los datos de análisis en tu propia infraestructura, lo que facilita el cumplimiento del RGPD y elimina los precios por evento que los proveedores de análisis en la nube cobran a medida que aumenta el uso.