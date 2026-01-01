Open Dronelog es un analizador de registros de vuelo de drones de cĆ³digo abierto que importa exportaciones de DJI, Litchi y Airdata a una base de datos local de DuckDB y las expone a travĆ©s de un panel de control web interactivo. A diferencia de los servicios en la nube que bloquean tu historial de vuelos detrĆ”s de suscripciones o lĆ­mites de carga, cada vuelo, nĆŗmero de serie de baterĆ­a y muestra de telemetrĆ­a permanece en tu propio servidor, y los anĆ”lisis se ejecutan localmente con submuestreo automĆ”tico para conjuntos de datos muy grandes.

Alojar Open Dronelog en tu propio VPS mantiene las rutas de vuelo identificables personalmente, los nĆŗmeros de serie de los drones y el historial de la baterĆ­a completamente bajo tu control. Puedes sincronizar los registros automĆ”ticamente desde una carpeta montada, generar informes de regulaciĆ³n A4 imprimibles para las autoridades y compartir una Ćŗnica instancia con todo un equipo de drones sin tarifas por piloto.