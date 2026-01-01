HyperDX es una plataforma de observabilidad de código abierto que consolida registros, trazas, métricas y repeticiones de sesión en una única interfaz — una alternativa autoalojable a Datadog y otras herramientas APM comerciales. Está construido sobre ClickHouse para consultas rápidas sobre telemetría de alta cardinalidad y se comunica de forma nativa con OpenTelemetry, por lo que cualquier aplicación instrumentada con OTEL puede enviar datos sin exportadores personalizados ni agentes propietarios.

Alojar HyperDX en tu propio VPS evita las tarifas de ingesta por host y por GB que escalan de forma impredecible con el tráfico. Los registros, las trazas y los datos de sesión de usuario — que a menudo contienen identificadores de clientes, cargas útiles de API y detalles internos del sistema — permanecen en tu propia infraestructura, con la retención y el acceso controlados completamente por ti.