Implementa Easy!Appointments con instalación en un solo clic.
Sistema de programación de citas gratuito y de código abierto con autoreserva de clientes, calendarios multiprofesionales y notificaciones automáticas por correo electrónico.
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Todo lo que puedes crear con Easy!Appointments
Easy!Appointments es una plataforma de programación integral y de código abierto que permite a las empresas de servicios ofrecer reservas de citas en línea sin pagar tarifas por reserva ni aceptar el bloqueo de la plataforma. Los clientes ven la disponibilidad en tiempo real y reservan sus citas ellos mismos, lo que reduce las interrupciones telefónicas y la gestión manual del calendario para el personal.
El sistema es compatible con múltiples proveedores de servicios con calendarios independientes, formularios de reserva personalizables y recordatorios de correo electrónico automatizados que reducen las tasas de inasistencia. La sincronización con Google Calendar mantiene los horarios actualizados con las herramientas que el personal ya utiliza. Sectores como la sanidad y la belleza, la consultoría y la educación confían en Easy!Appointments por su interfaz limpia y configuración flexible. Esta implementación combina la aplicación con una base de datos MySQL para una persistencia fiable de los datos de programación.
Funciones clave de Easy!Appointments
Autoreserva del cliente
Los clientes ven la disponibilidad en tiempo real y reservan citas en línea sin necesidad de comunicarse con el personal.
Calendarios multi-proveedor
Gestiona calendarios individuales y ventanas de disponibilidad para cada proveedor de servicios, evitando reservas duplicadas entre equipos.
Notificaciones automatizadas
Envía correos electrónicos de confirmación y recordatorio automáticamente, reduciendo las tasas de inasistencia sin seguimiento manual.
Sincronización de Google Calendar
Sincroniza las reservas con Google Calendar para que los proveedores vean las citas junto con el resto de su horario.
Formularios de reserva personalizables
Personaliza los campos que los clientes completan al hacer la reserva para capturar la información que requiere cada tipo de servicio.
¿Por qué ejecutar Easy!Appointments en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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