Easy!Appointments es una plataforma de programación integral y de código abierto que permite a las empresas de servicios ofrecer reservas de citas en línea sin pagar tarifas por reserva ni aceptar el bloqueo de la plataforma. Los clientes ven la disponibilidad en tiempo real y reservan sus citas ellos mismos, lo que reduce las interrupciones telefónicas y la gestión manual del calendario para el personal.

El sistema es compatible con múltiples proveedores de servicios con calendarios independientes, formularios de reserva personalizables y recordatorios de correo electrónico automatizados que reducen las tasas de inasistencia. La sincronización con Google Calendar mantiene los horarios actualizados con las herramientas que el personal ya utiliza. Sectores como la sanidad y la belleza, la consultoría y la educación confían en Easy!Appointments por su interfaz limpia y configuración flexible. Esta implementación combina la aplicación con una base de datos MySQL para una persistencia fiable de los datos de programación.