Despliega Fasten Health con una instalación en un solo clic.
Gestor autohospedado de historiales médicos electrónicos personales y familiares que consolida datos de salud de proveedores y dispositivos.
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Todo lo que necesitas y más con tu plan
Todo lo que puedes crear con Fasten Health
Fasten On-Prem es un gestor de expedientes médicos electrónicos (EME) autoalojado de código abierto que permite a individuos y familias consolidar datos de salud de médicos, hospitales, laboratorios y dispositivos conectados en un único archivo privado. Construido sobre el estándar de datos sanitarios FHIR y escrito en Go, ingiere registros mediante entrada manual y cargas de paquetes FHIR exportados desde portales de pacientes, y los presenta en una línea de tiempo unificada junto con notas, afecciones, medicamentos, alergias y resultados de laboratorio.
Autoalojar Fasten en tu propio VPS mantiene los datos de salud de identificación personal dentro de la infraestructura que controlas, en lugar de un proveedor de registros de salud SaaS, lo cual es importante dada la sensibilidad del historial médico. La base de datos SQLite cifrada, el entorno de ejecución Go de un solo binario y el registro por usuario significan que un VPS pequeño puede alojar cómodamente un registro personal o familiar completo.
Funciones clave de Fasten Health
Importación de FHIR Bundle
Carga paquetes FHIR exportados desde portales de pacientes u otros sistemas de atención médica para incorporar el historial médico existente al archivo.
Almacenamiento nativo de FHIR
Almacena los registros en su formato de recurso FHIR original para que las consultas estructuradas, las exportaciones y el procesamiento posterior conserven la neutralidad del proveedor.
Registro manual
Añade resultados de laboratorio, afecciones, medicamentos, vacunas y notas manualmente para visitas, proveedores o registros preexistentes que son anteriores al acceso FHIR.
Cuentas familiares
Gestiona registros para socios, hijos o familiares mayores desde una única instancia con cuentas de usuario separadas.
Base de datos cifrada
La base de datos SQLite está cifrada en reposo por defecto, protegiendo los historiales médicos sensibles en disco contra el acceso oportunista.
Archivos adjuntos del documento
Adjunta documentos escaneados, imágenes y PDF a las consultas para que el historial médico completo resida en un lugar donde se pueda buscar.
¿Por qué ejecutar Fasten Health en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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