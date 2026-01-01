Implementa ChiefOnboarding con instalación en un clic.
Plataforma de incorporación de empleados de código abierto que automatiza los flujos de trabajo de RRHH y las integraciones con Slack para nuevas incorporaciones.
Elige un plan VPS para ChiefOnboarding
Todo lo que necesitas y más con tu plan
Todo lo que puedes crear con ChiefOnboarding
ChiefOnboarding es una plataforma de incorporación de empleados gratuita y de código abierto que ayuda a los equipos de RR. HH. y a los gerentes a automatizar todo el proceso de incorporación de nuevos empleados — desde listas de verificación previas a la incorporación hasta el aprovisionamiento de cuentas y la asignación de tareas. Los nuevos empleados pueden completar su incorporación a través de un portal web o directamente mediante un bot de Slack, lo que hace que el proceso se sienta natural, independientemente de dónde trabajen.
Alojar ChiefOnboarding en tu propio VPS mantiene los datos sensibles de los empleados completamente bajo tu control, sin tarifas por puesto y sin dependencia de proveedor. Es compatible con varios idiomas y zonas horarias, lo que lo hace práctico para equipos distribuidos e internacionales.
Funciones clave de ChiefOnboarding
Flujos de trabajo automatizados
Activa tareas, recordatorios y el aprovisionamiento de cuentas automáticamente en función de los hitos de incorporación y los cronogramas configurables.
Integración de bot de Slack
Los nuevos empleados pueden completar tareas y acceder a recursos directamente dentro de Slack sin cambiar a un portal web independiente.
Secuencias de pre-embarque
Comienza el proceso de incorporación antes del primer día con listas de verificación de preincorporación automatizadas y comunicaciones de bienvenida.
Soporte multilenguaje
Ofrece servicio a equipos distribuidos e internacionales con soporte integrado para múltiples idiomas y programación con reconocimiento de zona horaria.
Seguimiento de tareas y recursos
Asigna tareas, comparte documentos y supervisa la finalización de todo el proceso de incorporación desde un único panel de control.
¿Por qué ejecutar ChiefOnboarding en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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