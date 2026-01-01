Hasta un 69% de descuento en ChiefOnboarding

Implementa ChiefOnboarding con instalación en un clic.

Plataforma de incorporación de empleados de código abierto que automatiza los flujos de trabajo de RRHH y las integraciones con Slack para nuevas incorporaciones.

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Backups automáticos semanales gratis
VPS administrado con IA
5,49  € /mes
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Garantía de reembolso de 30 días
Implementa ChiefOnboarding con instalación en un clic.

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-69%
KVM 1
17,99  €
5,49  € /mes
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Obtén 24 meses por 131,76 € (valorado en 431,76 €). Se renueva por 11,99 €/mes.
1 núcleo de vCPU
4 GB de RAM
50 GB de espacio en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
Más vendido
-64%
KVM 2
21,99  €
7,99  € /mes
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Obtén 24 meses por 191,76 € (valorado en 527,76 €). Se renueva por 14,99 €/mes.
2 núcleos de vCPU
8 GB de RAM
100 GB de espacio en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
-69%
KVM 4
35,99  €
10,99  € /mes
Elegir plan
Obtén 24 meses por 263,76 € (valorado en 863,76 €). Se renueva por 27,99 €/mes.
4 núcleos de vCPU
16 GB de RAM
200 GB de espacio en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
-66%
KVM 8
64,99  €
21,99  € /mes
Elegir plan
Obtén 24 meses por 527,76 € (valorado en 1.559,76 €). Se renueva por 49,99 €/mes.
8 núcleos de vCPU
32 GB de RAM
400 GB de espacio en disco NVMe
32 TB de ancho de banda
-69%
KVM 1
17,99  €
5,49  € /mes
Elegir plan
Obtén 24 meses por 131,76 € (valorado en 431,76 €). Se renueva por 11,99 €/mes.
1 núcleo de vCPU
4 GB de RAM
50 GB de espacio en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
Más vendido
-64%
KVM 2
21,99  €
7,99  € /mes
Elegir plan
Obtén 24 meses por 191,76 € (valorado en 527,76 €). Se renueva por 14,99 €/mes.
2 núcleos de vCPU
8 GB de RAM
100 GB de espacio en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
-69%
KVM 4
35,99  €
10,99  € /mes
Elegir plan
Obtén 24 meses por 263,76 € (valorado en 863,76 €). Se renueva por 27,99 €/mes.
4 núcleos de vCPU
16 GB de RAM
200 GB de espacio en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
-66%
KVM 8
64,99  €
21,99  € /mes
Elegir plan
Obtén 24 meses por 527,76 € (valorado en 1.559,76 €). Se renueva por 49,99 €/mes.
8 núcleos de vCPU
32 GB de RAM
400 GB de espacio en disco NVMe
32 TB de ancho de banda

Todo lo que necesitas y más con tu plan

Administrador de Docker
Acceso rápido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis durante 1 año
Administrador de Docker
Acceso rápido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis durante 1 año

Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

Todo lo que puedes crear con ChiefOnboarding

ChiefOnboarding es una plataforma de incorporación de empleados gratuita y de código abierto que ayuda a los equipos de RR. HH. y a los gerentes a automatizar todo el proceso de incorporación de nuevos empleados — desde listas de verificación previas a la incorporación hasta el aprovisionamiento de cuentas y la asignación de tareas. Los nuevos empleados pueden completar su incorporación a través de un portal web o directamente mediante un bot de Slack, lo que hace que el proceso se sienta natural, independientemente de dónde trabajen.

Alojar ChiefOnboarding en tu propio VPS mantiene los datos sensibles de los empleados completamente bajo tu control, sin tarifas por puesto y sin dependencia de proveedor. Es compatible con varios idiomas y zonas horarias, lo que lo hace práctico para equipos distribuidos e internacionales.

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Todo lo que puedes crear con {name}

Funciones clave de ChiefOnboarding

Flujos de trabajo automatizados

Activa tareas, recordatorios y el aprovisionamiento de cuentas automáticamente en función de los hitos de incorporación y los cronogramas configurables.

Integración de bot de Slack

Los nuevos empleados pueden completar tareas y acceder a recursos directamente dentro de Slack sin cambiar a un portal web independiente.

Secuencias de pre-embarque

Comienza el proceso de incorporación antes del primer día con listas de verificación de preincorporación automatizadas y comunicaciones de bienvenida.

Soporte multilenguaje

Ofrece servicio a equipos distribuidos e internacionales con soporte integrado para múltiples idiomas y programación con reconocimiento de zona horaria.

Seguimiento de tareas y recursos

Asigna tareas, comparte documentos y supervisa la finalización de todo el proceso de incorporación desde un único panel de control.

¿Por qué ejecutar ChiefOnboarding en Hostinger?

Publica con un clic

Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

Publica con un clic

Seguridad de primer nivel

Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.

Seguridad de primer nivel

Administrador de Docker integrado

Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

Administrador de Docker integrado

Publica con un clic

Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

Publica con un clic

Seguridad de primer nivel

Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.

Seguridad de primer nivel

Administrador de Docker integrado

Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

Administrador de Docker integrado

Ubicación de servidor recomendada:

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Lanzamiento local. Crecimiento global.

Elige un servidor cercano a tu público para mejorar la velocidad de carga. Contamos con centros de datos en Norteamérica, Europa, Asia y Sudamérica.
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