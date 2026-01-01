Despliega Vitess con un solo clic.
Sistema de clúster de bases de datos para escalado horizontal de MySQL con sharding automatizado, pooling de conexiones y enrutamiento de consultas.
Elige un plan VPS para Vitess
Todo lo que necesitas y más con tu plan
Todo lo que puedes crear con Vitess
Vitess es un sistema de clustering de bases de datos de código abierto diseñado para escalar MySQL horizontalmente. Desarrollado originalmente por YouTube para gestionar miles de millones de consultas al día, ofrece fragmentación automatizada, enrutamiento inteligente de consultas y pool de conexiones sobre instancias estándar de MySQL sin requerir cambios a nivel de aplicación.
Alojar Vitess por tu cuenta en un VPS te proporciona una infraestructura de escalado de bases de datos de nivel YouTube para aplicaciones de alto tráfico. Gestiona la multiplexación de conexiones para reducir la carga de la base de datos, admite cambios de esquema en línea sin tiempo de inactividad y proporciona una interfaz de consulta unificada a través de múltiples fragmentos que aparece como una única base de datos para tu aplicación.
Funciones clave de Vitess
Fragmentación horizontal
Distribuye datos automáticamente entre varias instancias de MySQL para escalar la capacidad de escritura más allá de lo que un solo servidor puede manejar.
Agrupación de conexiones
Vitess multiplexa miles de conexiones de aplicaciones en un pequeño grupo de conexiones MySQL, reduciendo drásticamente la carga del servidor de la base de datos.
Cambios de esquema en línea
Modifica esquemas de tablas en grandes conjuntos de datos sin bloqueos ni tiempo de inactividad utilizando la ejecución DDL online gestionada de Vitess.
Enrutamiento de consultas
Las consultas se enrutan automáticamente al fragmento correcto basándose en la clave de fragmentación, transparente para la capa de aplicación.
Compatible con MySQL
Las aplicaciones se conectan a Vitess utilizando controladores y protocolos estándar de MySQL sin necesidad de cambios en el código.
¿Por qué ejecutar Vitess en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
El mejor hosting VPS con Docker
¡Estoy increíblemente satisfecho con el hosting VPS de Hostinger! Su disponibilidad es siempre excelente, lo que garantiza que mi sitio web funcione a la perfección. Siempre que he necesitado ayuda, su equipo de soporte técnico ha sido rápido, competente y realmente servicial.
Todo va perfecto con Hostinger, el chatbot con IA y la asistencia humana se complementan de maravilla. El VPS es increíble, siempre estable. Gracias al equipo de desarrollo y a todos los que lo hacen posible. ¡Enhorabuena! 🚀
¡Por fin un proveedor de hosting VPS que lo hace bien! Tiene buenos precios, un panel de control excelente que respeta el tiempo de los usuarios, backups impecables, un buen soporte y es totalmente estable.
Contacté con el soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y quedé muy impresionado. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increíblemente pacientes y minuciosos.
Muchas gracias a Carla por ayudarme con la actualización de N8N en mi VPS de Hostinger. Fue muy profesional y se nota que sabe mucho. Gracias de nuevo, Carla.
El VPS de Hostinger es increíble. Siempre funciona, es rápido y estable. Nunca se cae ni falla.
La empresa va muy bien, estoy muy conforme con los servicios que uso. No es tan cara como otras y tiene planes y VPS realmente buenos.