Vitess es un sistema de clustering de bases de datos de código abierto diseñado para escalar MySQL horizontalmente. Desarrollado originalmente por YouTube para gestionar miles de millones de consultas al día, ofrece fragmentación automatizada, enrutamiento inteligente de consultas y pool de conexiones sobre instancias estándar de MySQL sin requerir cambios a nivel de aplicación.

Alojar Vitess por tu cuenta en un VPS te proporciona una infraestructura de escalado de bases de datos de nivel YouTube para aplicaciones de alto tráfico. Gestiona la multiplexación de conexiones para reducir la carga de la base de datos, admite cambios de esquema en línea sin tiempo de inactividad y proporciona una interfaz de consulta unificada a través de múltiples fragmentos que aparece como una única base de datos para tu aplicación.