Implementa TeamMapper con un solo clic.
Herramienta de mapas mentales colaborativa en tiempo real y autohospedada para que los equipos hagan una lluvia de ideas, planifiquen y estructuren ideas juntos.
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Todo lo que puedes crear con TeamMapper
TeamMapper es una aplicación de mapas mentales de código abierto que permite a los equipos crear, compartir y editar mapas mentales juntos en tiempo real a través de WebSockets. Desarrollada como sucesora del proyecto mindmapp descontinuado, se centra en la colaboración sin necesidad de cuentas de usuario. Comparte un enlace con permisos de solo lectura o edición y los miembros del equipo pueden unirse a la sesión inmediatamente.
Alojar TeamMapper en tu propio VPS mantiene las sesiones de lluvia de ideas, los planes de proyectos y el conocimiento del equipo completamente en la infraestructura que tú controlas. Por defecto, los mapas mentales se eliminan automáticamente después de 30 días para cumplir con el RGPD, y la ventana de retención configurable permite a los equipos en entornos regulados ajustar el comportamiento de privacidad para que coincida con sus propias políticas sin depender de un proveedor de SaaS externo.
Funciones clave de TeamMapper
Colaboración en tiempo real
Las sesiones basadas en WebSocket permiten que varios compañeros de equipo editen el mismo mapa mental simultáneamente, con los cambios apareciendo al instante para todos los conectados al mapa.
No compartir cuenta
Compartir un mapa mental con un enlace o código QR utilizando permisos de solo lectura o de edición. Los invitados pueden unirse sin crear una cuenta ni iniciar sesión.
Personalización Avanzada de Nodo
Añade imágenes, iconos, colores, estilos de fuente e hipervínculos a los nodos para convertir esquemas planos en diagramas visualmente estructurados adecuados para presentaciones.
Importar y Exportar
Mover mapas mentales dentro y fuera de TeamMapper utilizando formatos JSON, Mermaid, SVG, PDF o PNG para compartir con las partes interesadas o archivar sin conexión.
Valores predeterminados respetuosos con el RGPD
Los mapas mentales se eliminan automáticamente después de un periodo de retención configurable (30 días por defecto), lo que ayuda a los equipos a cumplir con los requisitos de privacidad sin necesidad de limpieza manual.
Deshacer y Atajos
Un historial completo de deshacer/rehacer y un conjunto exhaustivo de atajos de teclado mantienen el editor rápido para los usuarios avanzados que crean mapas mentales grandes o profundamente anidados.
¿Por qué ejecutar TeamMapper en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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