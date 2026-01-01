OctoBot es un bot de trading de criptomonedas gratuito y de código abierto que se conecta a Binance, Coinbase, Kraken, Hyperliquid, OKX, KuCoin, Bybit y a más de otras 15 plataformas de intercambio a través de una única interfaz web. Es compatible con el trading de cuadrícula, el promedio de costo en dólares, la creación de mercado, estrategias impulsadas por IA, la automatización de webhooks de TradingView y un motor de backtesting totalmente programable para refinar configuraciones con datos históricos del mercado.

Alojar OctoBot en tu propio VPS mantiene cada clave API, perfil e historial de operaciones bajo tu control directo, sin ninguna capa de custodia entre tú y la plataforma de intercambio. La interfaz de usuario del navegador se ejecuta 24/7 en tu VPS para que las estrategias sigan ejecutándose incluso cuando tu máquina local esté desconectada, y el sistema de plugins de tentacles te permite extender el bot con señales o interfaces personalizadas sin modificar la imagen original.