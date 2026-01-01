Hasta un 69% de descuento en Pastefy

Implementa Pastefy con una instalación de un solo clic.

Pastebin autoalojado con resaltado de sintaxis para más de 100 lenguajes, organización por carpetas, protección con contraseña y una API REST para acceso programático.

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Backups automáticos semanales gratis
VPS administrado con IA
5,49/mes
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Garantía de reembolso de 30 días
Implementa Pastefy con una instalación de un solo clic.

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-69%
KVM 1
17,99
5,49/mes
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Se renueva a 11,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
1 núcleo de vCPU
4 GB de RAM
50 GB de espacio en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
Más vendido
-65%
KVM 2
21,99
7,79/mes
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Se renueva a 14,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
2 núcleos de vCPU
8 GB de RAM
100 GB de espacio en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
-69%
KVM 4
35,99
10,99/mes
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Se renueva a 27,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
4 núcleos de vCPU
16 GB de RAM
200 GB de espacio en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
-66%
KVM 8
64,99
21,99/mes
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Se renueva a 49,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
8 núcleos de vCPU
32 GB de RAM
400 GB de espacio en disco NVMe
32 TB de ancho de banda
-69%
KVM 1
17,99
5,49/mes
Elegir plan
Se renueva a 11,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
1 núcleo de vCPU
4 GB de RAM
50 GB de espacio en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
Más vendido
-65%
KVM 2
21,99
7,79/mes
Elegir plan
Se renueva a 14,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
2 núcleos de vCPU
8 GB de RAM
100 GB de espacio en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
-69%
KVM 4
35,99
10,99/mes
Elegir plan
Se renueva a 27,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
4 núcleos de vCPU
16 GB de RAM
200 GB de espacio en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
-66%
KVM 8
64,99
21,99/mes
Elegir plan
Se renueva a 49,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
8 núcleos de vCPU
32 GB de RAM
400 GB de espacio en disco NVMe
32 TB de ancho de banda

Todo lo que necesitas y más con tu plan

Administrador de Docker
Acceso rápido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis durante 1 año
Administrador de Docker
Acceso rápido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis durante 1 año

Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

Todo lo que puedes crear con Pastefy

Pastefy es una plataforma de pastebin autoalojada que ofrece a desarrolladores y equipos una alternativa privada y con muchas funciones a los servicios públicos para compartir código. Con resaltado de sintaxis para más de 100 lenguajes de programación, organización por carpetas para colecciones de fragmentos, pastes protegidos con contraseña y caducidad configurable, cubre todos los escenarios para compartir código sin enviar contenido sensible a servidores de terceros. Una API REST permite la creación programática de fragmentos desde pipelines de CI, editores y scripts de automatización.

Alojar Pastefy en tu propio VPS mantiene las claves API, las credenciales de la base de datos, las configuraciones internas y la lógica propietaria completamente dentro de tu infraestructura. Eliminas los límites de tamaño y de tasa de los servicios públicos de pastebin y obtienes la capacidad de aplicar políticas personalizadas de retención de datos que satisfacen los requisitos de seguridad y cumplimiento de tu organización.

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Todo lo que puedes crear con {name}

Funciones clave de Pastefy

Resaltado de sintaxis

Soporta más de 100 lenguajes de programación y marcado con resaltado preciso, lo que hace que el código complejo sea legible durante revisiones, sesiones de depuración y programación en pareja.

Publicaciones protegidas con contraseña

Protege fragmentos sensibles con una contraseña para que solo los destinatarios autorizados puedan ver credenciales, archivos de configuración o código propietario compartidos durante la resolución de problemas.

Organización de carpetas

Agrupa fragmentos relacionados en carpetas y mantén colecciones seleccionadas de plantillas reutilizables, ejemplos de configuración e implementaciones de referencia.

Caducidad del pegado

Configura tiempos de caducidad para que la información de depuración sensible, los tokens temporales y los registros de incidentes se eliminen automáticamente sin requerir una limpieza manual.

Acceso a la API REST

Crea y recupera fragmentos de texto programáticamente desde tuberías CI/CD, plugins de editor y scripts de automatización con una API REST sencilla.

¿Por qué ejecutar Pastefy en Hostinger?

Publica con un clic

Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

Publica con un clic

Seguridad de primer nivel

Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.

Seguridad de primer nivel

Administrador de Docker integrado

Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

Administrador de Docker integrado

Publica con un clic

Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

Publica con un clic

Seguridad de primer nivel

Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.

Seguridad de primer nivel

Administrador de Docker integrado

Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

Administrador de Docker integrado

Ubicación de servidor recomendada:

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Lanzamiento local. Crecimiento global.

Elige un servidor cercano a tu público para mejorar la velocidad de carga. Contamos con centros de datos en Norteamérica, Europa, Asia y Sudamérica.
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