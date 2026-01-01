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Sistema de inventario domÃ©stico autohospedado para rastrear, organizar y gestionar tus pertenencias personales con total privacidad.

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Todo lo que necesitas y mÃ¡s con tu plan

Administrador de Docker
Acceso rÃ¡pido a los registros del contenedor
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Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
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Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis durante 1 aÃ±o
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Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

Todo lo que puedes crear con Homebox

Homebox es un sistema de inventario y organizaciÃ³n diseÃ±ado especÃ­ficamente para usuarios domÃ©sticos que quieren dar estructura a sus pertenencias personales. Te permite catalogar artÃ­culos con fotos, campos personalizados y etiquetas de ubicaciÃ³n, a la vez que rastrea garantÃ­as, fechas de compra y valores para la documentaciÃ³n del seguro. El etiquetado con cÃ³digos QR facilita la identificaciÃ³n y localizaciÃ³n de artÃ­culos en diferentes habitaciones o espacios de almacenamiento.

Alojar Homebox en tu propio VPS mantiene los datos de inventario sensibles â€”incluyendo detalles sobre posesiones valiosas e historial de comprasâ€” completamente privados, sin cuotas de suscripciÃ³n, sin lÃ­mites de almacenamiento y sin riesgo de que un servicio de terceros interrumpa tu acceso a los datos.

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Todo lo que puedes crear con {name}

Funciones clave de Homebox

Etiquetado de CÃ³digo QR

Generar y escanear cÃ³digos QR para una rÃ¡pida identificaciÃ³n de artÃ­culos, reduciendo el tiempo de bÃºsqueda en grandes colecciones y espacios de almacenamiento.

Seguimiento de garantÃ­a

Registra las fechas de compra, garantÃ­as y recibos con alertas de vencimiento para que nunca pierdas un plazo de reclamaciÃ³n.

OrganizaciÃ³n basada en la ubicaciÃ³n

Asigna artÃ­culos a habitaciones o Ã¡reas de almacenamiento especÃ­ficas y busca por ubicaciÃ³n para encontrar cualquier cosa al instante.

Seguimiento del valor y del seguro

Registrar los valores de los artÃ­culos y generar informes para la documentaciÃ³n del seguro del hogar y el cÃ¡lculo del patrimonio neto.

Hogares multiusuario

Comparte tu inventario con los miembros de la familia, asignando permisos para gestionar de forma colaborativa las posesiones del hogar.

Â¿Por quÃ© ejecutar Homebox en Hostinger?

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Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protecciÃ³n DDoS y monitorizaciÃ³n continua.

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Ejecuta mÃºltiples contenedores Docker desde un Ãºnico panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

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El mejor hosting VPS con Docker

Gad Iradufasha
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Â¡Estoy increÃ­blemente satisfecho con el hosting VPS de Hostinger! Su disponibilidad es siempre excelente, lo que garantiza que mi sitio web funcione a la perfecciÃ³n. Siempre que he necesitado ayuda, su equipo de soporte tÃ©cnico ha sido rÃ¡pido, competente y realmente servicial.

Maxim Shishkin
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Todo va perfecto con Hostinger, el chatbot con IA y la asistencia humana se complementan de maravilla. El VPS es increÃ­ble, siempre estable. Gracias al equipo de desarrollo y a todos los que lo hacen posible. Â¡Enhorabuena! ðŸš€

Noel
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Â¡Por fin un proveedor de hosting VPS que lo hace bien! Tiene buenos precios, un panel de control excelente que respeta el tiempo de los usuarios, backups impecables, un buen soporte y es totalmente estable.

Omkar
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ContactÃ© con el soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y quedÃ© muy impresionado. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increÃ­blemente pacientes y minuciosos.

Sylvain
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Muchas gracias a Carla por ayudarme con la actualizaciÃ³n de N8N en mi VPS de Hostinger. Fue muy profesional y se nota que sabe mucho. Gracias de nuevo, Carla.

Herriman
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El VPS de Hostinger es increÃ­ble. Siempre funciona, es rÃ¡pido y estable. Nunca se cae ni falla.

Martin K
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La empresa va muy bien, estoy muy conforme con los servicios que uso. No es tan cara como otras y tiene planes y VPS realmente buenos.

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