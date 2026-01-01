Implementa Crucix con un solo clic.
Plataforma de inteligencia OSINT que agrega 27 fuentes de datos globales en tiempo real en un panel de control 3D unificado.
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Todo lo que necesitas y más con tu plan
Todo lo que puedes crear con Crucix
Crucix es una plataforma OSINT (Inteligencia de Fuentes Abiertas) que consolida datos de 27 fuentes públicas —incluyendo imágenes satelitales de NASA FIRMS, seguimiento marítimo AIS, datos de conflictos ACLED, indicadores económicos FRED y fuentes de sentimiento social— en un único panel de control en tiempo real que presenta un globo 3D impulsado por WebGL. Los datos se actualizan automáticamente cada 15 minutos, lo que te proporciona una conciencia situacional continua sin intervención manual.
La plataforma ofrece alertas de varios niveles (FLASH, PRIORITY, ROUTINE) a través de Telegram y Discord, ideas comerciales generadas por LLM y comandos de bot bidireccionales para informes bajo demanda. Alojar Crucix en tu propio VPS mantiene todas las claves API y los archivos de inteligencia en tu propia infraestructura, garantiza la recopilación ininterrumpida de datos y te da control total sobre la retención y el acceso.
Funciones clave de Crucix
27 Fuentes OSINT
Agrega datos satelitales, marítimos, de aviación, de conflictos, económicos y de sentimiento social en paralelo, con degradación elegante cuando alguna fuente no está disponible.
Visualización 3D del globo
Un globo con tecnología WebGL superpone eventos geográficamente, lo que facilita la correlación de incidentes entre regiones de un vistazo.
Sistema de Alerta Multi-nivel
Envía alertas FLASH, PRIORITARIAS y RUTINARIAS a través de Telegram y Discord para que los desarrollos críticos te lleguen de inmediato.
Análisis de inteligencia LLM
Se integra con Anthropic Claude, OpenAI, Google Gemini y otros proveedores para generar ideas de trading y resúmenes de señales inteligentes a partir de los datos recopilados.
Comandos de bot bidireccionales
Solicita comprobaciones de estado bajo demanda, activa barridos manuales y recibe informes directamente a través de comandos de bot de Telegram o Discord.
¿Por qué ejecutar Crucix en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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