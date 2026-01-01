Hasta un 69% de descuento en pretix

Implementa pretix con instalaciĆ³n en un clic.

Plataforma de venta de entradas de cĆ³digo abierto para conferencias, festivales, talleres y cualquier evento con una entrada fĆ­sica o digital.

Lanza tu aplicaciĆ³n al instante
Backups automĆ”ticos semanales gratis
VPS administrado con IA
7,79ā¬/mes
Elegir plan
GarantĆ­a de reembolso de 30 dĆ­as
Implementa pretix con instalaciĆ³n en un clic.

Elige un plan VPS para pretix

MĆ”s vendido
-65%
KVM 2
21,99ā¬
7,79ā¬/mes
Elegir plan
Se renueva a 14,99 ā¬/mes durante 2 aĆ±os. Cancela cuando quieras.
2 nĆŗcleos de vCPU
8 GB de RAM
100 GB de espacio en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
-69%
KVM 4
35,99ā¬
10,99ā¬/mes
Elegir plan
Se renueva a 27,99 ā¬/mes durante 2 aĆ±os. Cancela cuando quieras.
4 nĆŗcleos de vCPU
16 GB de RAM
200 GB de espacio en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
-66%
KVM 8
64,99ā¬
21,99ā¬/mes
Elegir plan
Se renueva a 49,99 ā¬/mes durante 2 aĆ±os. Cancela cuando quieras.
8 nĆŗcleos de vCPU
32 GB de RAM
400 GB de espacio en disco NVMe
32 TB de ancho de banda
MĆ”s vendido
-65%
KVM 2
21,99ā¬
7,79ā¬/mes
Elegir plan
Se renueva a 14,99 ā¬/mes durante 2 aĆ±os. Cancela cuando quieras.
2 nĆŗcleos de vCPU
8 GB de RAM
100 GB de espacio en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
-69%
KVM 4
35,99ā¬
10,99ā¬/mes
Elegir plan
Se renueva a 27,99 ā¬/mes durante 2 aĆ±os. Cancela cuando quieras.
4 nĆŗcleos de vCPU
16 GB de RAM
200 GB de espacio en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
-66%
KVM 8
64,99ā¬
21,99ā¬/mes
Elegir plan
Se renueva a 49,99 ā¬/mes durante 2 aĆ±os. Cancela cuando quieras.
8 nĆŗcleos de vCPU
32 GB de RAM
400 GB de espacio en disco NVMe
32 TB de ancho de banda

Todo lo que necesitas y mĆ”s con tu plan

Administrador de Docker
Acceso rĆ”pido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pĆŗblica
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis durante 1 aĆ±o
Administrador de Docker
Acceso rĆ”pido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pĆŗblica
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis durante 1 aĆ±o

Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

Todo lo que puedes crear con pretix

pretix es una plataforma de venta de entradas de cĆ³digo abierto con muchas funciones, diseĆ±ada especĆ­ficamente para organizadores de eventos que quieren vender entradas sin pagar tarifas por entrada a servicios comerciales como Eventbrite o Ticketmaster. Desarrollada y mantenida por pretix GmbH en Alemania, impulsa miles de eventos en todo el mundo ādesde pequeĆ±os talleres hasta grandes conferencias y festivalesā y estĆ” diseĆ±ada para gestionar momentos de alta demanda de venta sin colapsar.

Autoalojar pretix en tu propio VPS mantiene los datos de los asistentes, la configuraciĆ³n de pagos y los ingresos bajo tu control total. En lugar de ceder un porcentaje de cada entrada a una pasarela de terceros, pagas una tarifa fija de hosting, y sigues cumpliendo plenamente con el RGPD al mantener los datos personales dentro de la infraestructura que gestionas.

Empezar
Todo lo que puedes crear con {name}

Funciones clave de pretix

Venta de entradas flexible

Vende entradas de pago, gratuitas y basadas en donaciones con cuotas, vales, selecciĆ³n de asientos y disponibilidad basada en el tiempo en mĆŗltiples eventos desde una sola tienda.

Pagos integrados

Integraciones nativas con Stripe, PayPal, SEPA, transferencia bancaria y muchas otras pasarelas. No se requiere un mercado de plugins de terceros.

Planes de asientos

SelecciĆ³n visual interactiva de asientos con categorĆ­as, diferenciaciĆ³n de precios y asientos accesibles para teatros, salas y estadios.

Registro presencial

Las aplicaciones de escĆ”ner complementarias para mĆ³vil y escritorio validan las entradas con cĆ³digo QR en la puerta, incluyendo un modo sin conexiĆ³n para recintos con poca conectividad.

Tiendas multilenguaje

Lanza tiendas de entradas localizadas en mĆ”s de 30 idiomas con correos electrĆ³nicos traducidos, diseĆ±os de entradas y flujos de pago listos para usar.

API REST y Webhooks

Integra pretix con CRMs, sistemas de contabilidad y la impresiĆ³n de credenciales a travĆ©s de una API REST documentada y webhooks basados en eventos.

ĀæPor quĆ© ejecutar pretix en Hostinger?

Publica con un clic

Lanza tu aplicaciĆ³n al instante con una configuraciĆ³n ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

Publica con un clic

Seguridad de primer nivel

Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protecciĆ³n DDoS y monitorizaciĆ³n continua.

Seguridad de primer nivel

Administrador de Docker integrado

Ejecuta mĆŗltiples contenedores Docker desde un Ćŗnico panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

Administrador de Docker integrado

Publica con un clic

Lanza tu aplicaciĆ³n al instante con una configuraciĆ³n ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

Publica con un clic

Seguridad de primer nivel

Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protecciĆ³n DDoS y monitorizaciĆ³n continua.

Seguridad de primer nivel

Administrador de Docker integrado

Ejecuta mĆŗltiples contenedores Docker desde un Ćŗnico panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

Administrador de Docker integrado

UbicaciĆ³n de servidor recomendada:

Comprobando...

Lanzamiento local. Crecimiento global.

Elige un servidor cercano a tu pĆŗblico para mejorar la velocidad de carga. Contamos con centros de datos en NorteamĆ©rica, Europa, Asia y SudamĆ©rica.
Empezar
Lanzamiento local. Crecimiento global.

El mejor hosting VPS con Docker

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Ā”Estoy increĆ­blemente satisfecho con el hosting VPS de Hostinger! Su disponibilidad es siempre excelente, lo que garantiza que mi sitio web funcione a la perfecciĆ³n. Siempre que he necesitado ayuda, su equipo de soporte tĆ©cnico ha sido rĆ”pido, competente y realmente servicial.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Todo va perfecto con Hostinger, el chatbot con IA y la asistencia humana se complementan de maravilla. El VPS es increĆ­ble, siempre estable. Gracias al equipo de desarrollo y a todos los que lo hacen posible. Ā”Enhorabuena! š

Noel
Noel

Ā”Por fin un proveedor de hosting VPS que lo hace bien! Tiene buenos precios, un panel de control excelente que respeta el tiempo de los usuarios, backups impecables, un buen soporte y es totalmente estable.

Omkar
Omkar

ContactĆ© con el soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y quedĆ© muy impresionado. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increĆ­blemente pacientes y minuciosos.

Sylvain
Sylvain

Muchas gracias a Carla por ayudarme con la actualizaciĆ³n de N8N en mi VPS de Hostinger. Fue muy profesional y se nota que sabe mucho. Gracias de nuevo, Carla.

Herriman
Herriman

El VPS de Hostinger es increĆ­ble. Siempre funciona, es rĆ”pido y estable. Nunca se cae ni falla.

Martin K
Martin K

La empresa va muy bien, estoy muy conforme con los servicios que uso. No es tan cara como otras y tiene planes y VPS realmente buenos.

GarantĆ­a de reembolso de 30 dĆ­as

PruĆ©balo sin riesgos con nuestra garantĆ­a de reembolso de 30 dĆ­as. Consulta nuestra polĆ­tica de reembolsos para saber mĆ”s.

Empezar

Explora mĆ”s aplicaciones para implementar

AureusERP

AureusERP

Plataforma ERP de cĆ³digo abierto que abarca finanzas, RR. HH., inventario, ventas y CRM

Desplegar
Bagisto

Bagisto

Plataforma de ecommerce de cĆ³digo abierto construida sobre Laravel para tiendas online

Desplegar
EverShop

EverShop

Moderna plataforma de comercio electrĆ³nico de cĆ³digo abierto basada en Node.js, React, GraphQL y PostgreSQL.

Desplegar
Ver todas las apps

Nos importa tu privacidad

Este sitio web usa cookies necesarias para que el sitio web funcione correctamente y para obtener informaciĆ³n sobre cĆ³mo interactĆŗas con Ć©l, asĆ­ como para fines de marketing. Al aceptar, aceptas almacenar cookies en tu dispositivo para la orientaciĆ³n, personalizaciĆ³n y anĆ”lisis de anuncios, como se describe en nuestra PolĆ­tica de cookies.