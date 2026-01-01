pretix es una plataforma de venta de entradas de cĆ³digo abierto con muchas funciones, diseĆ±ada especĆ­ficamente para organizadores de eventos que quieren vender entradas sin pagar tarifas por entrada a servicios comerciales como Eventbrite o Ticketmaster. Desarrollada y mantenida por pretix GmbH en Alemania, impulsa miles de eventos en todo el mundo ādesde pequeĆ±os talleres hasta grandes conferencias y festivalesā y estĆ” diseĆ±ada para gestionar momentos de alta demanda de venta sin colapsar.

Autoalojar pretix en tu propio VPS mantiene los datos de los asistentes, la configuraciĆ³n de pagos y los ingresos bajo tu control total. En lugar de ceder un porcentaje de cada entrada a una pasarela de terceros, pagas una tarifa fija de hosting, y sigues cumpliendo plenamente con el RGPD al mantener los datos personales dentro de la infraestructura que gestionas.