Implementa pretix con instalaciĆ³n en un clic.
Plataforma de venta de entradas de cĆ³digo abierto para conferencias, festivales, talleres y cualquier evento con una entrada fĆsica o digital.
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Todo lo que necesitas y mĆ”s con tu plan
Todo lo que puedes crear con pretix
pretix es una plataforma de venta de entradas de cĆ³digo abierto con muchas funciones, diseĆ±ada especĆficamente para organizadores de eventos que quieren vender entradas sin pagar tarifas por entrada a servicios comerciales como Eventbrite o Ticketmaster. Desarrollada y mantenida por pretix GmbH en Alemania, impulsa miles de eventos en todo el mundo ādesde pequeĆ±os talleres hasta grandes conferencias y festivalesā y estĆ” diseĆ±ada para gestionar momentos de alta demanda de venta sin colapsar.
Autoalojar pretix en tu propio VPS mantiene los datos de los asistentes, la configuraciĆ³n de pagos y los ingresos bajo tu control total. En lugar de ceder un porcentaje de cada entrada a una pasarela de terceros, pagas una tarifa fija de hosting, y sigues cumpliendo plenamente con el RGPD al mantener los datos personales dentro de la infraestructura que gestionas.
Funciones clave de pretix
Venta de entradas flexible
Vende entradas de pago, gratuitas y basadas en donaciones con cuotas, vales, selecciĆ³n de asientos y disponibilidad basada en el tiempo en mĆŗltiples eventos desde una sola tienda.
Pagos integrados
Integraciones nativas con Stripe, PayPal, SEPA, transferencia bancaria y muchas otras pasarelas. No se requiere un mercado de plugins de terceros.
Planes de asientos
SelecciĆ³n visual interactiva de asientos con categorĆas, diferenciaciĆ³n de precios y asientos accesibles para teatros, salas y estadios.
Registro presencial
Las aplicaciones de escĆ”ner complementarias para mĆ³vil y escritorio validan las entradas con cĆ³digo QR en la puerta, incluyendo un modo sin conexiĆ³n para recintos con poca conectividad.
Tiendas multilenguaje
Lanza tiendas de entradas localizadas en mĆ”s de 30 idiomas con correos electrĆ³nicos traducidos, diseĆ±os de entradas y flujos de pago listos para usar.
API REST y Webhooks
Integra pretix con CRMs, sistemas de contabilidad y la impresiĆ³n de credenciales a travĆ©s de una API REST documentada y webhooks basados en eventos.
ĀæPor quĆ© ejecutar pretix en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicaciĆ³n al instante con una configuraciĆ³n ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protecciĆ³n DDoS y monitorizaciĆ³n continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta mĆŗltiples contenedores Docker desde un Ćŗnico panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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El mejor hosting VPS con Docker
Ā”Estoy increĆblemente satisfecho con el hosting VPS de Hostinger! Su disponibilidad es siempre excelente, lo que garantiza que mi sitio web funcione a la perfecciĆ³n. Siempre que he necesitado ayuda, su equipo de soporte tĆ©cnico ha sido rĆ”pido, competente y realmente servicial.
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Muchas gracias a Carla por ayudarme con la actualizaciĆ³n de N8N en mi VPS de Hostinger. Fue muy profesional y se nota que sabe mucho. Gracias de nuevo, Carla.
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La empresa va muy bien, estoy muy conforme con los servicios que uso. No es tan cara como otras y tiene planes y VPS realmente buenos.