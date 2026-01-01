Hasta un 69% de descuento en NetBox

Plataforma de modelado y documentación de infraestructura de red de código abierto para direcciones IP, racks y circuitos.

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Todo lo que necesitas y más con tu plan

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Acceso rápido a los registros del contenedor
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Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
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Dominio gratis durante 1 año
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Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

Todo lo que puedes crear con NetBox

NetBox es la plataforma de código abierto líder para el modelado y la documentación de infraestructuras de red. Desarrollada originalmente por DigitalOcean, proporciona una fuente de verdad completa para la gestión de direcciones IP (IPAM), la gestión de infraestructuras de centros de datos (DCIM), circuitos, conexiones y recursos de virtualización. Los ingenieros de red utilizan NetBox para rastrear cada dispositivo, cable, dirección IP y VLAN en toda su infraestructura.

Alojar NetBox en tu VPS mantiene toda la documentación de red privada y accesible para tu equipo de operaciones. Este despliegue incluye PostgreSQL para el almacenamiento de datos, Redis para el almacenamiento en caché y las tareas en segundo plano y un proceso de trabajador dedicado para una ejecución de tareas fiable. Se crea automáticamente una cuenta de administrador en el primer inicio con las credenciales configuradas durante el despliegue.

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Todo lo que puedes crear con {name}

Funciones clave de NetBox

Gestión de direcciones IP

Monitoriza prefijos IP, direcciones, rangos y VLAN con organización jerárquica y seguimiento de la utilización.

Inventario de dispositivos

Modelar dispositivos de red, tipos de dispositivos, fabricantes y plataformas con diagramas de elevación de racks y trazados de cables.

Seguimiento de circuitos

Documentar los circuitos WAN, los proveedores y las conexiones con el mapeo de terminación A/Z y los detalles del contrato.

APIs REST y GraphQL

Las API REST y GraphQL completas permiten la automatización, la integración con herramientas de monitorización y la gestión programática de la infraestructura.

Campos personalizados

Amplía cualquier tipo de objeto con campos personalizados, etiquetas y reglas de validación para adaptarse a las necesidades de documentación específicas de tu organización.

Registro de cambios

Registro de auditoría completo de cada cambio en los registros de infraestructura con atribución de usuario y marcas de tiempo.

¿Por qué ejecutar NetBox en Hostinger?

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Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

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Gad Iradufasha
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Contacté con el soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y quedé muy impresionado. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increíblemente pacientes y minuciosos.

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