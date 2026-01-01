Plataforma de modelado y documentación de infraestructura de red de código abierto para direcciones IP, racks y circuitos.
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Todo lo que necesitas y más con tu plan
Todo lo que puedes crear con NetBox
NetBox es la plataforma de código abierto líder para el modelado y la documentación de infraestructuras de red. Desarrollada originalmente por DigitalOcean, proporciona una fuente de verdad completa para la gestión de direcciones IP (IPAM), la gestión de infraestructuras de centros de datos (DCIM), circuitos, conexiones y recursos de virtualización. Los ingenieros de red utilizan NetBox para rastrear cada dispositivo, cable, dirección IP y VLAN en toda su infraestructura.
Alojar NetBox en tu VPS mantiene toda la documentación de red privada y accesible para tu equipo de operaciones. Este despliegue incluye PostgreSQL para el almacenamiento de datos, Redis para el almacenamiento en caché y las tareas en segundo plano y un proceso de trabajador dedicado para una ejecución de tareas fiable. Se crea automáticamente una cuenta de administrador en el primer inicio con las credenciales configuradas durante el despliegue.
Funciones clave de NetBox
Gestión de direcciones IP
Monitoriza prefijos IP, direcciones, rangos y VLAN con organización jerárquica y seguimiento de la utilización.
Inventario de dispositivos
Modelar dispositivos de red, tipos de dispositivos, fabricantes y plataformas con diagramas de elevación de racks y trazados de cables.
Seguimiento de circuitos
Documentar los circuitos WAN, los proveedores y las conexiones con el mapeo de terminación A/Z y los detalles del contrato.
APIs REST y GraphQL
Las API REST y GraphQL completas permiten la automatización, la integración con herramientas de monitorización y la gestión programática de la infraestructura.
Campos personalizados
Amplía cualquier tipo de objeto con campos personalizados, etiquetas y reglas de validación para adaptarse a las necesidades de documentación específicas de tu organización.
Registro de cambios
Registro de auditoría completo de cada cambio en los registros de infraestructura con atribución de usuario y marcas de tiempo.
¿Por qué ejecutar NetBox en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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