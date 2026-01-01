Ollama es el marco de cÃ³digo abierto lÃ­der para ejecutar modelos de lenguaje grandes localmente, compatible con Llama, Mistral, Gemma, DeepSeek y mÃ¡s de 100 otros, sin dependencias de la nube. Gestiona automÃ¡ticamente la cuantificaciÃ³n de modelos, la aceleraciÃ³n de GPU y la gestiÃ³n de memoria, exponiendo una API REST compatible con el formato de OpenAI para que las herramientas e integraciones existentes funcionen sin modificaciones.

Alojar Ollama en tu propio VPS elimina los costes por token, elimina los lÃ­mites de velocidad y asegura que cada prompt y respuesta permanezca en tu propia infraestructura. Es el backend ideal para equipos que desarrollan aplicaciones con IA o para cualquiera que necesite inferencia de modelos de lenguaje privada y siempre activa.