TubeArchivist es una plataforma de archivo de YouTube autoalojada que pone tu colección de vídeos bajo tu propio control. Se suscribe a canales, descarga vídeos automáticamente a través de yt-dlp e indexa todo con Elasticsearch para que puedas buscar entre títulos, descripciones, subtítulos y comentarios. Los vídeos se sirven a través de un reproductor web integrado con historial de visualización y seguimiento del progreso: no se necesita una cuenta de YouTube ni conexión a internet después de la descarga.

A diferencia de las herramientas de descarga puntuales, TubeArchivist se ejecuta continuamente en segundo plano. Conserva metadatos, miniaturas, subtítulos y comentarios junto a cada archivo de vídeo, y se integra con Jellyfin y Plex para los usuarios de servidores de medios que quieran su archivo junto con otro contenido.