Implementa TimeTagger con una instalación en un clic.
Rastreador de tiempo personal que prioriza la privacidad, con una línea de tiempo interactiva, etiquetas, informes y un flujo de trabajo Pomodoro integrado.
Elige un plan VPS para TimeTagger
Todo lo que necesitas y más con tu plan
Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.
Todo lo que puedes crear con TimeTagger
TimeTagger es un rastreador de tiempo de código abierto basado en web, construido alrededor de una línea de tiempo interactiva y un flujo de trabajo basado en etiquetas, en lugar de jerarquías de proyectos rígidas. Diseñado para autónomos, consultores e individuos que facturan por horas, reemplaza el software de hojas de tiempo torpe con una interfaz de usuario rápida y fácil de usar con teclado que se ejecuta en cualquier navegador moderno y se sincroniza entre dispositivos.
Alojar TimeTagger en tu propio VPS mantiene cada minuto registrado, etiqueta de cliente y exportación de factura bajo tu control; sin que un SaaS de terceros mantenga tu historial de facturación como rehén, sin tarifas por puesto y sin riesgo de que una cuenta sea cerrada durante una semana ajetreada.
Funciones clave de TimeTagger
Línea de tiempo interactiva
Visualiza tu día en una línea de tiempo con zoom donde puedes arrastrar, redimensionar y dividir registros para que coincida exactamente cómo se realizó el trabajo.
Seguimiento basado en etiquetas
Evita las estructuras de proyectos rígidas y etiqueta el trabajo con etiquetas de formato libre, para que el mismo registro pueda pertenecer a un cliente, una tarea y un código de facturación a la vez.
Informes PDF y CSV
Generar informes filtrados por etiqueta, periodo u objetivo y exportarlos como PDF o CSV para facturación, contabilidad y actualizaciones del equipo.
Objetivos y Pomodoro
Establece objetivos de horas diarios, semanales o mensuales y ejecuta sesiones Pomodoro enfocadas directamente dentro del rastreador. No se requieren aplicaciones adicionales.
Sincronización multidispositivo
Realiza un seguimiento desde el ordenador de escritorio, la tablet o el teléfono con la interfaz de usuario web adaptable y sincroniza automáticamente cada cambio con tu servidor autoalojado.
Privacidad por diseño
Todos los registros residen en una base de datos SQLite local en tu VPS, por lo que los nombres de clientes, las horas y los datos de facturación nunca llegan a una nube de terceros.
¿Por qué ejecutar TimeTagger en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
Ubicación de servidor recomendada:
Comprobando...
Lanzamiento local. Crecimiento global.
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¡Estoy increíblemente satisfecho con el hosting VPS de Hostinger! Su disponibilidad es siempre excelente, lo que garantiza que mi sitio web funcione a la perfección. Siempre que he necesitado ayuda, su equipo de soporte técnico ha sido rápido, competente y realmente servicial.
Todo va perfecto con Hostinger, el chatbot con IA y la asistencia humana se complementan de maravilla. El VPS es increíble, siempre estable. Gracias al equipo de desarrollo y a todos los que lo hacen posible. ¡Enhorabuena! 🚀
¡Por fin un proveedor de hosting VPS que lo hace bien! Tiene buenos precios, un panel de control excelente que respeta el tiempo de los usuarios, backups impecables, un buen soporte y es totalmente estable.
Contacté con el soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y quedé muy impresionado. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increíblemente pacientes y minuciosos.
Muchas gracias a Carla por ayudarme con la actualización de N8N en mi VPS de Hostinger. Fue muy profesional y se nota que sabe mucho. Gracias de nuevo, Carla.
El VPS de Hostinger es increíble. Siempre funciona, es rápido y estable. Nunca se cae ni falla.
La empresa va muy bien, estoy muy conforme con los servicios que uso. No es tan cara como otras y tiene planes y VPS realmente buenos.
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