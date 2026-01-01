Hasta un 69% de descuento en TimeTagger

Implementa TimeTagger con una instalación en un clic.

Rastreador de tiempo personal que prioriza la privacidad, con una línea de tiempo interactiva, etiquetas, informes y un flujo de trabajo Pomodoro integrado.

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Backups automáticos semanales gratis
VPS administrado con IA
5,49/mes
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Garantía de reembolso de 30 días
Implementa TimeTagger con una instalación en un clic.

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-69%
KVM 1
17,99
5,49/mes
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Se renueva a 11,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
1 núcleo de vCPU
4 GB de RAM
50 GB de espacio en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
Más vendido
-64%
KVM 2
21,99
7,99/mes
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Se renueva a 14,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
2 núcleos de vCPU
8 GB de RAM
100 GB de espacio en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
-69%
KVM 4
35,99
10,99/mes
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Se renueva a 27,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
4 núcleos de vCPU
16 GB de RAM
200 GB de espacio en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
-66%
KVM 8
64,99
21,99/mes
Elegir plan
Se renueva a 49,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
8 núcleos de vCPU
32 GB de RAM
400 GB de espacio en disco NVMe
32 TB de ancho de banda
-69%
KVM 1
17,99
5,49/mes
Elegir plan
Se renueva a 11,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
1 núcleo de vCPU
4 GB de RAM
50 GB de espacio en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
Más vendido
-64%
KVM 2
21,99
7,99/mes
Elegir plan
Se renueva a 14,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
2 núcleos de vCPU
8 GB de RAM
100 GB de espacio en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
-69%
KVM 4
35,99
10,99/mes
Elegir plan
Se renueva a 27,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
4 núcleos de vCPU
16 GB de RAM
200 GB de espacio en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
-66%
KVM 8
64,99
21,99/mes
Elegir plan
Se renueva a 49,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
8 núcleos de vCPU
32 GB de RAM
400 GB de espacio en disco NVMe
32 TB de ancho de banda

Todo lo que necesitas y más con tu plan

Administrador de Docker
Acceso rápido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis durante 1 año
Administrador de Docker
Acceso rápido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis durante 1 año

Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

Todo lo que puedes crear con TimeTagger

TimeTagger es un rastreador de tiempo de código abierto basado en web, construido alrededor de una línea de tiempo interactiva y un flujo de trabajo basado en etiquetas, en lugar de jerarquías de proyectos rígidas. Diseñado para autónomos, consultores e individuos que facturan por horas, reemplaza el software de hojas de tiempo torpe con una interfaz de usuario rápida y fácil de usar con teclado que se ejecuta en cualquier navegador moderno y se sincroniza entre dispositivos.

Alojar TimeTagger en tu propio VPS mantiene cada minuto registrado, etiqueta de cliente y exportación de factura bajo tu control; sin que un SaaS de terceros mantenga tu historial de facturación como rehén, sin tarifas por puesto y sin riesgo de que una cuenta sea cerrada durante una semana ajetreada.

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Todo lo que puedes crear con {name}

Funciones clave de TimeTagger

Línea de tiempo interactiva

Visualiza tu día en una línea de tiempo con zoom donde puedes arrastrar, redimensionar y dividir registros para que coincida exactamente cómo se realizó el trabajo.

Seguimiento basado en etiquetas

Evita las estructuras de proyectos rígidas y etiqueta el trabajo con etiquetas de formato libre, para que el mismo registro pueda pertenecer a un cliente, una tarea y un código de facturación a la vez.

Informes PDF y CSV

Generar informes filtrados por etiqueta, periodo u objetivo y exportarlos como PDF o CSV para facturación, contabilidad y actualizaciones del equipo.

Objetivos y Pomodoro

Establece objetivos de horas diarios, semanales o mensuales y ejecuta sesiones Pomodoro enfocadas directamente dentro del rastreador. No se requieren aplicaciones adicionales.

Sincronización multidispositivo

Realiza un seguimiento desde el ordenador de escritorio, la tablet o el teléfono con la interfaz de usuario web adaptable y sincroniza automáticamente cada cambio con tu servidor autoalojado.

Privacidad por diseño

Todos los registros residen en una base de datos SQLite local en tu VPS, por lo que los nombres de clientes, las horas y los datos de facturación nunca llegan a una nube de terceros.

¿Por qué ejecutar TimeTagger en Hostinger?

Publica con un clic

Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

Publica con un clic

Seguridad de primer nivel

Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.

Seguridad de primer nivel

Administrador de Docker integrado

Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

Administrador de Docker integrado

Publica con un clic

Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

Publica con un clic

Seguridad de primer nivel

Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.

Seguridad de primer nivel

Administrador de Docker integrado

Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

Administrador de Docker integrado

Ubicación de servidor recomendada:

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Lanzamiento local. Crecimiento global.

Elige un servidor cercano a tu público para mejorar la velocidad de carga. Contamos con centros de datos en Norteamérica, Europa, Asia y Sudamérica.
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Garantía de reembolso de 30 días

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