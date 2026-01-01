evcc es un controlador de carga de vehículos eléctricos de código abierto y un sistema de gestión de energía doméstica que prioriza la carga de tu vehículo eléctrico con energía solar de producción propia en lugar de electricidad de la red. Se conecta a cientos de wallboxes, inversores solares, sistemas de almacenamiento de baterías, contadores inteligentes y APIs de vehículos para coordinar la carga basándose en el excedente fotovoltaico en tiempo real, las tarifas eléctricas dinámicas y el estado de carga de la batería.

Alojar evcc en tu propio VPS mantiene las credenciales del dispositivo, el historial de carga y la lógica de automatización completamente bajo tu control, elimina cualquier dependencia de los servicios en la nube del proveedor y asegura que tus estrategias de carga sigan funcionando de forma fiable siempre que brille el sol.