Implementa evcc con un solo clic.
Controlador de carga de VE con capacidad solar y gestor de energía del hogar para cientos de cargadores de pared, inversores y vehículos.
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Todo lo que necesitas y más con tu plan
Todo lo que puedes crear con evcc
evcc es un controlador de carga de vehículos eléctricos de código abierto y un sistema de gestión de energía doméstica que prioriza la carga de tu vehículo eléctrico con energía solar de producción propia en lugar de electricidad de la red. Se conecta a cientos de wallboxes, inversores solares, sistemas de almacenamiento de baterías, contadores inteligentes y APIs de vehículos para coordinar la carga basándose en el excedente fotovoltaico en tiempo real, las tarifas eléctricas dinámicas y el estado de carga de la batería.
Alojar evcc en tu propio VPS mantiene las credenciales del dispositivo, el historial de carga y la lógica de automatización completamente bajo tu control, elimina cualquier dependencia de los servicios en la nube del proveedor y asegura que tus estrategias de carga sigan funcionando de forma fiable siempre que brille el sol.
Funciones clave de evcc
Carga de excedente solar
Carga tu VE con el exceso de energía fotovoltaica en tiempo real, maximizando el autoconsumo y minimizando las importaciones de la red.
Soporte dinámico de tarifas
Programa la carga durante las horas más baratas de las tarifas dinámicas de electricidad como Tibber, aWATTar y Octopus.
Cientos de dispositivos
Se integra con cargadores, medidores, inversores y vehículos de ABB, KEBA, go-e, Tesla, Fronius, SMA, SolarEdge, Huawei y muchos más.
Configuración desde el navegador
Configura wallboxes, vehículos, medidores y puntos de carga a través de una interfaz de usuario web guiada sin editar archivos YAML manualmente.
Preparado para batería doméstica
Coordina la carga del vehículo eléctrico con el estado de carga de la batería doméstica para que esta no se agote al alimentar el coche.
APIs REST y MQTT
Expone una API REST y MQTT completa para Home Assistant, openHAB, Node-RED y automatizaciones personalizadas.
¿Por qué ejecutar evcc en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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