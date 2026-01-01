Implementa ViewTube con instalación en un clic.
Interfaz alternativa de YouTube elegante y respetuosa con la privacidad para ver vídeos y gestionar suscripciones sin anuncios ni seguimiento.
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Todo lo que puedes crear con ViewTube
ViewTube es una interfaz alternativa de código abierto y que respeta la privacidad para YouTube. Te permite buscar, ver y seguir canales a través de una interfaz limpia y moderna que actúa como proxy para los datos de vídeo, de modo que YouTube nunca ve tu dirección IP, la huella digital de tu navegador o tu historial de visualización. Construido sobre las API de Invidious y Piped, combina un reproductor pulido basado en Vue con la omisión de segmentos de SponsorBlock y la limpieza de miniaturas de DeArrow.
Autoalojar ViewTube en tu propio VPS te ofrece una experiencia de YouTube personal y sin anuncios que controlas por completo. Un sistema de cuentas local almacena tus suscripciones, historial y listas de reproducción en tu propia base de datos MongoDB en lugar de una cuenta de Google, mientras que Redis mantiene las respuestas rápidas. El seguimiento de canales al estilo RSS te permite mantenerte al día con los creadores sin tener que abrir youtube.com.
Funciones clave de ViewTube
Sin anuncios. Sin seguimiento.
Los vídeos se transmiten a través de tu propio servidor, por lo que no hay anuncios pre-roll o mid-roll y YouTube nunca ve tu IP o la huella digital de tu navegador.
Suscripciones sin Google
Crea una cuenta local para seguir canales, crear listas de reproducción y hacer un seguimiento del historial: todo almacenado en tu propia base de datos, no en una cuenta de Google.
SponsorBlock y DeArrow
Omitir automáticamente los segmentos de patrocinadores, las introducciones y las autopromociones, y reemplazar las miniaturas y títulos de clickbait con alternativas de origen colectivo.
Reproductor de vídeo moderno
Un reproductor pulido basado en Vue admite la selección de calidad y códec, la velocidad de reproducción, el modo cine y los atajos de teclado.
Invidious y Piped
Obtiene datos a través de múltiples backends de Invidious y Piped, recurriendo automáticamente entre instancias para una reproducción fiable.
¿Por qué ejecutar ViewTube en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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