Implementa Cypht con un solo clic.
Cliente de correo web ligero y de código abierto que unifica múltiples cuentas de correo electrónico y fuentes de noticias en una interfaz rápida.
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Todo lo que puedes crear con Cypht
Cypht es un cliente de correo web modular y de código abierto, diseñado para la simplicidad y la velocidad. A diferencia de las soluciones de correo web pesadas, Cypht agrega múltiples cuentas de correo electrónico IMAP y POP3 junto con fuentes de noticias RSS/Atom en una única vista unificada de la bandeja de entrada, lo que te ofrece una imagen completa de tus comunicaciones sin tener que cambiar entre servicios.
Construido sobre PHP con una base Alpine Linux, Cypht funciona de manera eficiente en hardware modesto y almacena la configuración del usuario en una base de datos para implementaciones multiusuario fiables. Su arquitectura basada en módulos significa que solo cargas las características que necesitas, manteniendo la interfaz limpia y la huella pequeña.
Funciones clave de Cypht
Agregación multicuenta
Conecta múltiples cuentas de correo electrónico IMAP y POP3 en una vista de bandeja de entrada unificada para gestionar el correo electrónico más rápidamente.
Integración de fuente de noticias
Combina el correo electrónico y las fuentes de noticias RSS/Atom en una única interfaz, reduciendo el número de aplicaciones que necesitas para mantenerte informado.
Arquitectura modular
Habilita solo los módulos que necesites, como contactos, calendarios, carpetas IMAP, filtros Sieve y más, manteniendo la interfaz de usuario ligera.
Sesiones respaldadas por base de datos
Almacena la configuración del usuario y las sesiones en MariaDB para despliegues multiusuario fiables y escalables.
Huella ligera
Funciona con Alpine Linux, con Nginx y PHP incluidos en una única imagen de ~290 MB, que requiere recursos mínimos de VPS.
¿Por qué ejecutar Cypht en Hostinger?
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Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
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Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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