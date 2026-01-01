Cypht es un cliente de correo web modular y de código abierto, diseñado para la simplicidad y la velocidad. A diferencia de las soluciones de correo web pesadas, Cypht agrega múltiples cuentas de correo electrónico IMAP y POP3 junto con fuentes de noticias RSS/Atom en una única vista unificada de la bandeja de entrada, lo que te ofrece una imagen completa de tus comunicaciones sin tener que cambiar entre servicios.

Construido sobre PHP con una base Alpine Linux, Cypht funciona de manera eficiente en hardware modesto y almacena la configuración del usuario en una base de datos para implementaciones multiusuario fiables. Su arquitectura basada en módulos significa que solo cargas las características que necesitas, manteniendo la interfaz limpia y la huella pequeña.