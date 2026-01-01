Implementa JupyterLab con 1 clic.
IDE basado en web de próxima generación para cuadernos interactivos, terminales y editores de código en un entorno unificado de ciencia de datos.
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Todo lo que puedes crear con JupyterLab
JupyterLab es el sucesor moderno de Jupyter Notebook, que ofrece una interfaz flexible y multipanel que combina notebooks interactivos, un terminal, un editor de código, un explorador de archivos y visores de salida en un único espacio de trabajo basado en navegador. Es compatible con más de 40 kernels de lenguaje y se integra con Git, bases de datos y almacenamiento en la nube a través de un rico ecosistema de extensiones.
Alojar JupyterLab en un VPS proporciona a los científicos de datos e investigadores recursos de computación dedicados sin límites de tiempo de ejecución, sin límites de memoria y sin reinicios de sesión. Tus paquetes instalados, entornos configurados y conjuntos de datos en caché persisten entre sesiones, eliminando el ciclo constante de reinstalación común en los servicios de notebooks en la nube.
Funciones clave de JupyterLab
Workspace unificado
Trabaja con cuadernos, terminales, editores de texto y exploradores de archivos simultáneamente en una interfaz multipanel configurable: sin cambio de contexto entre herramientas.
Núcleos multilingües
Ejecuta Python, R, Julia y más de 40 otros núcleos de lenguaje, cambiando entre ellos dentro de la misma sesión para usar la mejor herramienta para cada tarea.
Terminal integrado
Instala paquetes con pip o conda, gestiona repositorios Git y ejecuta comandos del sistema directamente desde el navegador sin un cliente SSH separado.
Colaboración en tiempo real
Compartir sesiones de notebook con compañeros de equipo para edición simultánea, lo que permite el análisis en vivo en pareja y el desarrollo colaborativo de modelos.
Ecosistema de extensiones
Amplía JupyterLab con integración de Git, conectores de bases de datos, inspectores de variables y herramientas de visualización a través de una biblioteca creciente de extensiones de la comunidad.
¿Por qué ejecutar JupyterLab en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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