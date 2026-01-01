Hasta un 69% de descuento en KeeWeb

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Gestor de contraseñas de código abierto, basado en la web y totalmente compatible con las bases de datos KeePass.

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Backups automáticos semanales gratis
VPS administrado con IA
5,49/mes
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Implementa KeeWeb con un solo clic.

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-69%
KVM 1
17,99
5,49/mes
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Se renueva a 11,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
1 núcleo de vCPU
4 GB de RAM
50 GB de espacio en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
Más vendido
-65%
KVM 2
21,99
7,79/mes
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Se renueva a 14,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
2 núcleos de vCPU
8 GB de RAM
100 GB de espacio en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
-69%
KVM 4
35,99
10,99/mes
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Se renueva a 27,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
4 núcleos de vCPU
16 GB de RAM
200 GB de espacio en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
-66%
KVM 8
64,99
21,99/mes
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Se renueva a 49,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
8 núcleos de vCPU
32 GB de RAM
400 GB de espacio en disco NVMe
32 TB de ancho de banda
-69%
KVM 1
17,99
5,49/mes
Elegir plan
Se renueva a 11,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
1 núcleo de vCPU
4 GB de RAM
50 GB de espacio en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
Más vendido
-65%
KVM 2
21,99
7,79/mes
Elegir plan
Se renueva a 14,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
2 núcleos de vCPU
8 GB de RAM
100 GB de espacio en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
-69%
KVM 4
35,99
10,99/mes
Elegir plan
Se renueva a 27,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
4 núcleos de vCPU
16 GB de RAM
200 GB de espacio en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
-66%
KVM 8
64,99
21,99/mes
Elegir plan
Se renueva a 49,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
8 núcleos de vCPU
32 GB de RAM
400 GB de espacio en disco NVMe
32 TB de ancho de banda

Todo lo que necesitas y más con tu plan

Administrador de Docker
Acceso rápido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis durante 1 año
Administrador de Docker
Acceso rápido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis durante 1 año

Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

Todo lo que puedes crear con KeeWeb

KeeWeb es un gestor de contraseñas gratuito y de código abierto que se ejecuta completamente en el navegador y es totalmente compatible con el formato KeePass (.kdbx). Te permite abrir y gestionar tus bóvedas KeePass existentes directamente desde tu navegador sin necesidad de plugins o un cliente nativo. Tu bóveda permanece bajo tu control en tu propio almacenamiento.

Alojar KeeWeb en tu propio VPS significa que puedes acceder a tus contraseñas desde cualquier dispositivo con un navegador, manteniendo la aplicación privada e independiente de servicios en la nube de terceros. Los archivos de la bóveda nunca se envían a ningún servidor. Se abren y descifran en el lado del cliente en tu navegador.

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Todo lo que puedes crear con {name}

Funciones clave de KeeWeb

Compatibilidad con KeePass

Abre y edita cualquier archivo .kdbx creado por KeePass, KeePassXC o cualquier otra aplicación compatible con KeePass sin conversión.

Seguridad del lado del cliente

Toda la desencriptación de la bóveda ocurre en tu navegador: tu contraseña maestra y el contenido de la bóveda nunca salen de tu dispositivo ni tocan el servidor.

Múltiples backends de almacenamiento

Carga bóvedas desde archivos locales, Dropbox, Google Drive, OneDrive o cualquier almacenamiento remoto compatible con WebDAV.

Soporte de plugins

Amplía KeeWeb con plugins de la comunidad para temas, campos personalizados, generación de OTP e integraciones adicionales.

Acceso multiplataforma

Accede a tus contraseñas desde cualquier dispositivo con un navegador moderno, sin necesidad de instalación nativa en ordenadores de escritorio o dispositivos móviles.

¿Por qué ejecutar KeeWeb en Hostinger?

Publica con un clic

Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

Publica con un clic

Seguridad de primer nivel

Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.

Seguridad de primer nivel

Administrador de Docker integrado

Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

Administrador de Docker integrado

Publica con un clic

Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

Publica con un clic

Seguridad de primer nivel

Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.

Seguridad de primer nivel

Administrador de Docker integrado

Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

Administrador de Docker integrado

Ubicación de servidor recomendada:

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Lanzamiento local. Crecimiento global.

Elige un servidor cercano a tu público para mejorar la velocidad de carga. Contamos con centros de datos en Norteamérica, Europa, Asia y Sudamérica.
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Lanzamiento local. Crecimiento global.

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