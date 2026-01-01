CoreControl es un panel de control de infraestructura autoalojado que ofrece a equipos e individuos una vista unificada de su parque de servidores. Realiza un seguimiento de los detalles del hardware del servidor, monitoriza el tiempo de actividad de las aplicaciones con registros históricos de disponibilidad, genera diagramas de flujo de red y muestra métricas en tiempo real de CPU, RAM y disco recopiladas por un agente ligero complementario.

A diferencia de los servicios de monitorización alojados, CoreControl se ejecuta completamente en tu propio VPS y almacena todos los datos en una base de datos PostgreSQL local. Los equipos pueden organizar servidores y aplicaciones en grupos, asignar roles de Propietario, Administrador o Usuario y realizar un seguimiento del estado de la infraestructura sin enviar datos a servicios de terceros.