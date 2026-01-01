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Herramienta de gestión de solicitudes y descubrimiento de contenido multimedia para Plex con navegación impulsada por TMDb, flujos de trabajo de aprobación y una integración automática con Sonarr y Radarr.

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Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

Todo lo que puedes crear con Overseerr

Overseerr es la principal herramienta de gestión de solicitudes de contenido multimedia de código abierto para operadores de servidores Plex. Los usuarios navegan por una impresionante interfaz impulsada por TMDb para descubrir y solicitar películas o series; los administradores revisan y aprueban esas solicitudes, que luego se cumplen automáticamente a través de Sonarr y Radarr. La autenticación de Plex proporciona un inicio de sesión único sin interrupciones, y el escáner de biblioteca evita descargas duplicadas al verificar lo que ya está disponible.

Alojar Overseerr en tu propio VPS le da a tu comunidad Plex un portal pulido y siempre accesible sin exponer las herramientas de automatización de backend. Los recursos dedicados aseguran un descubrimiento rápido de contenido multimedia con ilustraciones de alta resolución, mientras que el almacenamiento persistente protege el historial de solicitudes, las cuentas de usuario y la configuración de integración a través de reinicios y actualizaciones.

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Funciones clave de Overseerr

Plex Inicio de sesión único

Los usuarios se autentican con sus cuentas de Plex y los permisos se sincronizan automáticamente, por lo que no hay una capa de gestión de usuarios independiente que mantener.

Integración de Sonarr y Radarr

Las solicitudes aprobadas se reenvían directamente a Sonarr o Radarr para su descarga automática y entrega en la biblioteca, cerrando el ciclo sin intervención manual.

Interfaz de descubrimiento de TMDb

Una experiencia de navegación visualmente atractiva impulsada por The Movie Database permite a los usuarios explorar contenido en tendencia, popular y recomendado antes de realizar solicitudes.

Flujo de trabajo de aprobación de solicitud

Los administradores revisan las solicitudes pendientes a través de un panel de control intuitivo con la capacidad de aprobar, rechazar o establecer cuotas por usuario para gestionar la capacidad de almacenamiento.

Notificaciones multicanal

Mantiene a los usuarios informados sobre el estado de las solicitudes a través de Discord, Telegram, Slack, correo electrónico, webhooks, Pushover y más, con cada canal configurable de forma independiente.

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