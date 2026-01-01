Hasta un 69% de descuento en Gokapi

Implementa Gokapi con una instalación en un clic.

Servidor ligero para compartir archivos autoalojado con enlaces que caducan, protección con contraseña y backend S3 opcional.

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Backups automáticos semanales gratis
VPS administrado con IA
5,49/mes
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Garantía de reembolso de 30 días
Implementa Gokapi con una instalación en un clic.

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-69%
KVM 1
17,99
5,49/mes
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Se renueva a 11,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
1 núcleo de vCPU
4 GB de RAM
50 GB de espacio en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
Más vendido
-65%
KVM 2
21,99
7,79/mes
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Se renueva a 14,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
2 núcleos de vCPU
8 GB de RAM
100 GB de espacio en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
-69%
KVM 4
35,99
10,99/mes
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Se renueva a 27,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
4 núcleos de vCPU
16 GB de RAM
200 GB de espacio en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
-66%
KVM 8
64,99
21,99/mes
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Se renueva a 49,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
8 núcleos de vCPU
32 GB de RAM
400 GB de espacio en disco NVMe
32 TB de ancho de banda
-69%
KVM 1
17,99
5,49/mes
Elegir plan
Se renueva a 11,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
1 núcleo de vCPU
4 GB de RAM
50 GB de espacio en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
Más vendido
-65%
KVM 2
21,99
7,79/mes
Elegir plan
Se renueva a 14,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
2 núcleos de vCPU
8 GB de RAM
100 GB de espacio en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
-69%
KVM 4
35,99
10,99/mes
Elegir plan
Se renueva a 27,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
4 núcleos de vCPU
16 GB de RAM
200 GB de espacio en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
-66%
KVM 8
64,99
21,99/mes
Elegir plan
Se renueva a 49,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
8 núcleos de vCPU
32 GB de RAM
400 GB de espacio en disco NVMe
32 TB de ancho de banda

Todo lo que necesitas y más con tu plan

Administrador de Docker
Acceso rápido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis durante 1 año
Administrador de Docker
Acceso rápido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis durante 1 año

Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

Todo lo que puedes crear con Gokapi

Gokapi es un servidor de intercambio de archivos de código abierto y autoalojado, modelado a partir del ya descontinuado Firefox Send. Te permite subir archivos a través de una interfaz de usuario web (UI) y distribuir enlaces de descarga cortos y con caducidad: ideal para compartir una sola vez cuando el destinatario no tiene una cuenta en tu plataforma. El almacenamiento puede ser un disco local o cualquier bucket compatible con S3, y cada enlace admite caducidad configurable, límites de descarga y contraseñas opcionales.

Alojar Gokapi en tu propio VPS mantiene el contenido compartido y los registros de acceso de los destinatarios dentro de tu propia infraestructura, en lugar de un servicio de carga SaaS. El único binario de Go mantiene la huella mínima, y a diferencia de las plataformas públicas de intercambio de archivos, no hay canales de abuso anunciados: solo las personas a las que envías un enlace pueden ver lo que subiste.

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Todo lo que puedes crear con {name}

Funciones clave de Gokapi

Enlaces compartidos que caducan

Cada archivo subido obtiene una URL corta con caducidad configurable por tiempo o por número de descargas, para que los enlaces dejen de funcionar una vez que el destinatario los haya descargado.

Enlaces protegidos con contraseña

Opcionalmente, protege las descargas con una contraseña por enlace para que incluso las URL filtradas no puedan abrirse sin el secreto.

Almacenamiento local o S3

Almacena archivos en el volumen local o apunta Gokapi a cualquier bucket compatible con S3 (AWS, Backblaze, MinIO) para un almacenamiento elástico y duradero.

Cifrado de extremo a extremo

El cifrado opcional del lado del cliente garantiza que el servidor nunca vea el texto sin cifrar de las cargas compartidas a través de enlaces cifrados de extremo a extremo de un solo uso.

Cuentas multiusuario

Crea cuentas de usuario separadas para que varios miembros del personal o de la familia compartan una instancia con historiales de carga aislados.

API y CLI

Subir programáticamente a través de la API REST o la CLI oficial para el envío de artefactos de compilación, paquetes de registros y salidas de automatización.

¿Por qué ejecutar Gokapi en Hostinger?

Publica con un clic

Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

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Seguridad de primer nivel

Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.

Seguridad de primer nivel

Administrador de Docker integrado

Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

Administrador de Docker integrado

Publica con un clic

Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

Publica con un clic

Seguridad de primer nivel

Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.

Seguridad de primer nivel

Administrador de Docker integrado

Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

Administrador de Docker integrado

Ubicación de servidor recomendada:

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Lanzamiento local. Crecimiento global.

Elige un servidor cercano a tu público para mejorar la velocidad de carga. Contamos con centros de datos en Norteamérica, Europa, Asia y Sudamérica.
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