Despliega Picsur con instalación en un solo clic.
Plataforma de alojamiento de imágenes autoalojada con enlaces compartibles instantáneos, conversión de formato y controles de caducidad: sin anuncios, sin seguimiento.
Elige un plan VPS para Picsur
Todo lo que necesitas y más con tu plan
Todo lo que puedes crear con Picsur
Picsur es una plataforma de alojamiento de imágenes ligera y autoalojada, diseñada para individuos y equipos que desean un control total sobre su infraestructura de intercambio de imágenes. Sube imágenes, obtén enlaces compartibles instantáneos y configura tiempos de caducidad, todo ello sin depender de servicios de terceros que comprimen contenido, muestran anuncios o eliminan archivos sin previo aviso.
Respaldado por PostgreSQL para un almacenamiento de metadatos fiable, Picsur es compatible con PNG, JPEG, GIF, WebP y AVIF con conversión y optimización automática de formato. Su API REST facilita la integración de cargas de imágenes programáticas en herramientas y flujos de trabajo existentes en tu VPS.
Funciones clave de Picsur
Enlaces compartibles instantáneos
Sube una imagen y recibe inmediatamente un enlace limpio y directo listo para pegar en chats, documentación o correos electrónicos.
Conversión de formato
Convierte y optimiza imágenes automáticamente entre formatos PNG, JPEG, GIF, WebP y AVIF para una entrega web eficiente.
Controles de caducidad
Establece tiempos de caducidad configurables en imágenes compartidas para que los enlaces dejen de funcionar automáticamente después de un periodo elegido para compartir de forma segura y temporal.
Administración multiusuario
Los controles de administrador y las cuentas de usuario te permiten gestionar el acceso, las cuotas de almacenamiento y los permisos en un equipo o una organización.
API REST
La API de carga y gestión programática integra Picsur con pipelines de CI/CD, herramientas de captura de pantalla y otros flujos de trabajo de automatización.
¿Por qué ejecutar Picsur en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
El mejor hosting VPS con Docker
¡Estoy increíblemente satisfecho con el hosting VPS de Hostinger! Su disponibilidad es siempre excelente, lo que garantiza que mi sitio web funcione a la perfección. Siempre que he necesitado ayuda, su equipo de soporte técnico ha sido rápido, competente y realmente servicial.
Todo va perfecto con Hostinger, el chatbot con IA y la asistencia humana se complementan de maravilla. El VPS es increíble, siempre estable. Gracias al equipo de desarrollo y a todos los que lo hacen posible. ¡Enhorabuena! 🚀
¡Por fin un proveedor de hosting VPS que lo hace bien! Tiene buenos precios, un panel de control excelente que respeta el tiempo de los usuarios, backups impecables, un buen soporte y es totalmente estable.
Contacté con el soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y quedé muy impresionado. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increíblemente pacientes y minuciosos.
Muchas gracias a Carla por ayudarme con la actualización de N8N en mi VPS de Hostinger. Fue muy profesional y se nota que sabe mucho. Gracias de nuevo, Carla.
El VPS de Hostinger es increíble. Siempre funciona, es rápido y estable. Nunca se cae ni falla.
La empresa va muy bien, estoy muy conforme con los servicios que uso. No es tan cara como otras y tiene planes y VPS realmente buenos.