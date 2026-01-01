Implementa Cassandra Reaper con un solo clic.
Programador de reparaciones centralizado e interfaz web para mantener los clústeres de Apache Cassandra saludables y consistentes.
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Cassandra Reaper es la herramienta de código abierto de facto para orquestar reparaciones de Apache Cassandra en clústeres de un solo centro de datos y multisitio. Creado originalmente en Spotify y mantenido por The Last Pickle, Reaper segmenta las reparaciones grandes en unidades manejables, las ejecuta de forma oportunista en los nodos y se reanuda de forma segura después de los fallos, reemplazando los frágiles scripts de nodetool basados en cron con un flujo de trabajo con estado y observable.
Alojar Reaper en tu VPS proporciona a los operadores un plano de control dedicado con una interfaz de usuario web, una API REST y un punto final de métricas. Esta implementación incluye un nodo de Apache Cassandra para que puedas conectar, programar y realizar reparaciones de inmediato, y luego registrar clústeres de producción adicionales a través de JMX según sea necesario.
Funciones clave de Cassandra Reaper
Reparaciones segmentadas
Divide las reparaciones en pequeños rangos y ejecútalas de forma oportunista entre los nodos para evitar sobrecargar el clúster.
Programación de reparaciones
Programar reparaciones recurrentes por keyspace con intensidad configurable, paralelismo y número de segmentos.
Control multiclúster
Registra y gestiona las reparaciones para múltiples clústeres de Cassandra desde una única interfaz de usuario web y una API REST.
Pausar y reanudar
Las ejecuciones de reparación con estado se pueden pausar, reanudar y recuperar después de reinicios sin perder el progreso.
Métricas y observabilidad
Las métricas integradas de Dropwizard exponen el progreso de la reparación, el estado de los segmentos y la salud del clúster JMX para la monitorización.
¿Por qué ejecutar Cassandra Reaper en Hostinger?
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Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
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Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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