Slink es una plataforma para compartir imágenes autoalojada, diseñada en torno a la privacidad, la propiedad y la transparencia. A diferencia de los servicios comerciales de alojamiento de imágenes que escanean las subidas para publicidad, reclaman amplios derechos de licencia o imponen políticas de contenido arbitrarias, Slink te asegura que mantienes un control total sobre tu contenido visual: almacenado localmente en tu propio servidor sin acceso de terceros.

Autoalojar Slink en tu VPS significa que tus imágenes nunca abandonan tu infraestructura. La eliminación automática de metadatos EXIF elimina las coordenadas GPS, la información del dispositivo y las marcas de tiempo de cada subida, protegiendo la privacidad por defecto. Con compresión configurable, flujos de trabajo de aprobación de usuarios y políticas de contraseñas, Slink proporciona un entorno profesional para compartir imágenes según tus propios términos.