SolidInvoice es una aplicación de facturación de código abierto construida sobre el framework Symfony, diseñada para autónomos, consultores y pequeñas empresas que necesitan una herramienta de facturación limpia y específica sin cuotas mensuales de SaaS.

Cubre todo el flujo de trabajo desde el presupuesto hasta el cobro: gestiona clientes y contactos, envía presupuestos que se convierten en facturas, realiza un seguimiento de los pagos y configura impuestos y divisas para que coincidan con tu jurisdicción.

Alojar SolidInvoice en tu propio VPS mantiene los registros de clientes, el historial de facturas y los datos de pago en una infraestructura que tú controlas: sin precios por usuario, sin tarifas por factura y sin acceso de terceros a información financiera sensible. Un asistente de primera ejecución te guía a través de la configuración de la base de datos y la creación de la cuenta de administrador inicial, y el servicio MySQL incluido almacena todos los datos transaccionales detrás de HTTPS gestionado por Traefik desde el primer despliegue.