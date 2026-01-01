Hasta un 69% de descuento en BroadcastChannel

Despliega BroadcastChannel con un solo clic.

Convierte cualquier canal público de Telegram en un microblog optimizado para SEO, sin JavaScript del lado del cliente y con feeds RSS automáticos.

Lanza tu aplicación al instante
Backups automáticos semanales gratis
VPS administrado con IA
5,49  € /mes
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Garantía de reembolso de 30 días
Despliega BroadcastChannel con un solo clic.

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-69%
KVM 1
17,99  €
5,49  € /mes
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Obtén 24 meses por 131,76 € (valorado en 431,76 €). Se renueva por 11,99 €/mes.
1 núcleo de vCPU
4 GB de RAM
50 GB de espacio en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
Más vendido
-64%
KVM 2
21,99  €
7,99  € /mes
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Obtén 24 meses por 191,76 € (valorado en 527,76 €). Se renueva por 14,99 €/mes.
2 núcleos de vCPU
8 GB de RAM
100 GB de espacio en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
-69%
KVM 4
35,99  €
10,99  € /mes
Elegir plan
Obtén 24 meses por 263,76 € (valorado en 863,76 €). Se renueva por 27,99 €/mes.
4 núcleos de vCPU
16 GB de RAM
200 GB de espacio en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
-66%
KVM 8
64,99  €
21,99  € /mes
Elegir plan
Obtén 24 meses por 527,76 € (valorado en 1.559,76 €). Se renueva por 49,99 €/mes.
8 núcleos de vCPU
32 GB de RAM
400 GB de espacio en disco NVMe
32 TB de ancho de banda
-69%
KVM 1
17,99  €
5,49  € /mes
Elegir plan
Obtén 24 meses por 131,76 € (valorado en 431,76 €). Se renueva por 11,99 €/mes.
1 núcleo de vCPU
4 GB de RAM
50 GB de espacio en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
Más vendido
-64%
KVM 2
21,99  €
7,99  € /mes
Elegir plan
Obtén 24 meses por 191,76 € (valorado en 527,76 €). Se renueva por 14,99 €/mes.
2 núcleos de vCPU
8 GB de RAM
100 GB de espacio en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
-69%
KVM 4
35,99  €
10,99  € /mes
Elegir plan
Obtén 24 meses por 263,76 € (valorado en 863,76 €). Se renueva por 27,99 €/mes.
4 núcleos de vCPU
16 GB de RAM
200 GB de espacio en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
-66%
KVM 8
64,99  €
21,99  € /mes
Elegir plan
Obtén 24 meses por 527,76 € (valorado en 1.559,76 €). Se renueva por 49,99 €/mes.
8 núcleos de vCPU
32 GB de RAM
400 GB de espacio en disco NVMe
32 TB de ancho de banda

Todo lo que necesitas y más con tu plan

Administrador de Docker
Acceso rápido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis durante 1 año
Administrador de Docker
Acceso rápido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis durante 1 año

Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

Todo lo que puedes crear con BroadcastChannel

BroadcastChannel es una plataforma de código abierto impulsada por Astro que convierte canales públicos de Telegram en microblogs con todas las funciones. En lugar de mantener un CMS tradicional, escribes publicaciones en Telegram y BroadcastChannel genera un sitio web rápido y optimizado para SEO que tu audiencia puede navegar. Cada mensaje se convierte en una página con metadatos adecuados, un mapa del sitio y dos feeds RSS en formatos XML y JSON para lectores de feeds y agregadores de contenido.

El autoalojamiento en tu propio VPS te da un dominio personalizado y control total sobre tu contenido publicado, sin depender de Vercel, Cloudflare Pages o cualquier otra plataforma de hosting de terceros. El sitio resultante no envía JavaScript al navegador. Es rápido en cualquier conexión y muy amigable para los rastreadores de motores de búsqueda.

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Todo lo que puedes crear con {name}

Funciones clave de BroadcastChannel

Telegram como CMS

Escribe publicaciones en Telegram como de costumbre: BroadcastChannel las obtiene y las publica en tu sitio automáticamente, sin pasos adicionales.

Cliente Cero JavaScript

Las páginas se renderizan completamente en el servidor sin enviar JavaScript al navegador, lo que produce tiempos de carga rápidos y puntuaciones SEO altas.

Fuentes RSS integradas

Cada blog obtiene automáticamente fuentes RSS XML y JSON para que los lectores puedan suscribirse a través de cualquier agregador de feeds o aplicación de lectura.

SEO y mapas del sitio

Los mapas del sitio autogenerados, las URL limpias y las metaetiquetas adecuadas hacen que tu contenido sea detectable a través de los motores de búsqueda desde el primer día.

Integración de enlaces sociales

Enlaza perfiles de Telegram, Twitter, GitHub, Mastodon, Bluesky y Discord desde la navegación del sitio web sin escribir ningún código personalizado.

¿Por qué ejecutar BroadcastChannel en Hostinger?

Publica con un clic

Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

Publica con un clic

Seguridad de primer nivel

Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.

Seguridad de primer nivel

Administrador de Docker integrado

Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

Administrador de Docker integrado

Publica con un clic

Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

Publica con un clic

Seguridad de primer nivel

Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.

Seguridad de primer nivel

Administrador de Docker integrado

Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

Administrador de Docker integrado

Ubicación de servidor recomendada:

Comprobando...

Lanzamiento local. Crecimiento global.

Elige un servidor cercano a tu público para mejorar la velocidad de carga. Contamos con centros de datos en Norteamérica, Europa, Asia y Sudamérica.
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Lanzamiento local. Crecimiento global.

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