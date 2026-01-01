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Puente de HomeKit ligero que conecta dispositivos de domĆ³tica fuera del ecosistema Apple a Siri y a la app Casa de Apple mediante plugins.

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4 TB de ancho de banda
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2 nĆŗcleos de vCPU
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4 nĆŗcleos de vCPU
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Todo lo que necesitas y mĆ”s con tu plan

Administrador de Docker
Acceso rĆ”pido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pĆŗblica
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis durante 1 aĆ±o
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Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

Todo lo que puedes crear con Homebridge

Homebridge es un servidor Node.js ligero que emula la API de HomeKit de iOS, lo que permite el control por Siri y la integraciĆ³n con la app Casa para miles de dispositivos que no son compatibles de forma nativa con el ecosistema de Apple. Con mĆ”s de 2.000 plugins desarrollados por la comunidad, conecta luces inteligentes, termostatos, cĆ”maras y sistemas de seguridad de marcas como Ring, Nest, TP-Link y Tuya en una experiencia HomeKit unificada.

Ejecutar Homebridge en un VPS garantiza una disponibilidad 24/7 para tus automatizaciones de HomeKit independientemente de las condiciones de energĆ­a o red locales, con una configuraciĆ³n de plugins persistente y acceso remoto fiable desde cualquier parte del mundo.

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Todo lo que puedes crear con {name}

Funciones clave de Homebridge

MĆ”s de 2.000 plugins para dispositivos

Los plugins de la comunidad cubren prĆ”cticamente todas las marcas y protocolos de hogar inteligente, permitiĆ©ndote aĆ±adir cualquier dispositivo a HomeKit sin reemplazar el hardware.

Interfaz de usuario de configuraciĆ³n web

Homebridge Config UI X proporciona una interfaz basada en navegador para instalar plugins, gestionar dispositivos y ver registros sin acceso a la lĆ­nea de comandos.

Modo Puente Secundario

AĆ­sla los plugins en puentes secundarios separados para evitar que un plugin que funcione mal estropee toda tu configuraciĆ³n de HomeKit.

Actualizaciones automĆ”ticas de plugins

Descubrir, instalar y actualizar plugins directamente desde la interfaz web para mantener las integraciones de dispositivos actualizadas sin sesiones SSH manuales.

Backup y RestauraciĆ³n

La funcionalidad de copia de seguridad integrada protege tus configuraciones de plugins y los datos de emparejamiento de HomeKit de la pĆ©rdida accidental.

ĀæPor quĆ© ejecutar Homebridge en Hostinger?

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Seguridad de primer nivel

Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protecciĆ³n DDoS y monitorizaciĆ³n continua.

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Administrador de Docker integrado

Ejecuta mĆŗltiples contenedores Docker desde un Ćŗnico panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

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El mejor hosting VPS con Docker

Gad Iradufasha
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Ā”Estoy increĆ­blemente satisfecho con el hosting VPS de Hostinger! Su disponibilidad es siempre excelente, lo que garantiza que mi sitio web funcione a la perfecciĆ³n. Siempre que he necesitado ayuda, su equipo de soporte tĆ©cnico ha sido rĆ”pido, competente y realmente servicial.

Maxim Shishkin
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Todo va perfecto con Hostinger, el chatbot con IA y la asistencia humana se complementan de maravilla. El VPS es increĆ­ble, siempre estable. Gracias al equipo de desarrollo y a todos los que lo hacen posible. Ā”Enhorabuena! š

Noel
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Ā”Por fin un proveedor de hosting VPS que lo hace bien! Tiene buenos precios, un panel de control excelente que respeta el tiempo de los usuarios, backups impecables, un buen soporte y es totalmente estable.

Omkar
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ContactĆ© con el soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y quedĆ© muy impresionado. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increĆ­blemente pacientes y minuciosos.

Sylvain
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Muchas gracias a Carla por ayudarme con la actualizaciĆ³n de N8N en mi VPS de Hostinger. Fue muy profesional y se nota que sabe mucho. Gracias de nuevo, Carla.

Herriman
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El VPS de Hostinger es increĆ­ble. Siempre funciona, es rĆ”pido y estable. Nunca se cae ni falla.

Martin K
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La empresa va muy bien, estoy muy conforme con los servicios que uso. No es tan cara como otras y tiene planes y VPS realmente buenos.

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