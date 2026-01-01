Implementa Homebridge con instalaciĆ³n en un clic.
Puente de HomeKit ligero que conecta dispositivos de domĆ³tica fuera del ecosistema Apple a Siri y a la app Casa de Apple mediante plugins.
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Todo lo que necesitas y mĆ”s con tu plan
Todo lo que puedes crear con Homebridge
Homebridge es un servidor Node.js ligero que emula la API de HomeKit de iOS, lo que permite el control por Siri y la integraciĆ³n con la app Casa para miles de dispositivos que no son compatibles de forma nativa con el ecosistema de Apple. Con mĆ”s de 2.000 plugins desarrollados por la comunidad, conecta luces inteligentes, termostatos, cĆ”maras y sistemas de seguridad de marcas como Ring, Nest, TP-Link y Tuya en una experiencia HomeKit unificada.
Ejecutar Homebridge en un VPS garantiza una disponibilidad 24/7 para tus automatizaciones de HomeKit independientemente de las condiciones de energĆa o red locales, con una configuraciĆ³n de plugins persistente y acceso remoto fiable desde cualquier parte del mundo.
Funciones clave de Homebridge
MĆ”s de 2.000 plugins para dispositivos
Los plugins de la comunidad cubren prĆ”cticamente todas las marcas y protocolos de hogar inteligente, permitiĆ©ndote aĆ±adir cualquier dispositivo a HomeKit sin reemplazar el hardware.
Interfaz de usuario de configuraciĆ³n web
Homebridge Config UI X proporciona una interfaz basada en navegador para instalar plugins, gestionar dispositivos y ver registros sin acceso a la lĆnea de comandos.
Modo Puente Secundario
AĆsla los plugins en puentes secundarios separados para evitar que un plugin que funcione mal estropee toda tu configuraciĆ³n de HomeKit.
Actualizaciones automĆ”ticas de plugins
Descubrir, instalar y actualizar plugins directamente desde la interfaz web para mantener las integraciones de dispositivos actualizadas sin sesiones SSH manuales.
Backup y RestauraciĆ³n
La funcionalidad de copia de seguridad integrada protege tus configuraciones de plugins y los datos de emparejamiento de HomeKit de la pĆ©rdida accidental.
ĀæPor quĆ© ejecutar Homebridge en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicaciĆ³n al instante con una configuraciĆ³n ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protecciĆ³n DDoS y monitorizaciĆ³n continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta mĆŗltiples contenedores Docker desde un Ćŗnico panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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