Implementa Indico con instalación en un solo clic.
Sistema de gestión de conferencias y eventos de código abierto desarrollado en el CERN para comunidades académicas y científicas.
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Todo lo que necesitas y más con tu plan
Todo lo que puedes crear con Indico
Indico es una plataforma de gestión de eventos con muchas funciones, creada en el CERN — la cuna de la Web — para coordinar desde pequeños seminarios hasta conferencias científicas globales con miles de participantes. Gestiona el envío de resúmenes y la revisión por pares, agendas con múltiples sesiones, actas de ponencias, reservas de salas, registro, pago e impresión de credenciales en un único sistema integrado.
Alojar Indico por tu cuenta en tu VPS mantiene los datos sensibles de los participantes, los resúmenes y los envíos académicos en una infraestructura que controlas, evita las tarifas SaaS por evento para grandes conferencias y te permite personalizar temas, plugins y autenticación para cumplir con los requisitos institucionales.
Funciones clave de Indico
Gestión de conferencias
Planifica conferencias de varios días y multisesión con horarios estructurados, moderadores de sesión y gestión de ponentes, todo ello diseñado para eventos académicos.
Resúmenes y revisión por pares
Recopilar resúmenes, asignar revisores, ejecutar flujos de trabajo de revisión ciegos o de doble ciego y publicar actas sin herramientas de terceros.
Reserva de habitación
Gestionar salas de reuniones compartidas en una organización con vistas de calendario, reservas recurrentes y flujos de trabajo de aprobación.
Registro y pago
Crea formularios de registro personalizados con códigos de descuento, límites de capacidad e integraciones de pago para la venta de entradas y alojamiento.
Plugins y SSO
Amplía Indico con plugins de Zoom, OAuth, SAML, LDAP y Shibboleth para integrarse con los proveedores de identidad institucionales existentes.
escala de grado CERN
Diseñado para gestionar todo el calendario de eventos del CERN, Indico escala desde un único seminario hasta conferencias con miles de asistentes.
¿Por qué ejecutar Indico en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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