Implementa YaCy con instalación de un solo clic.
Motor de búsqueda web autohospedado y de igual a igual que indexa y busca en la web sin servidores centrales ni seguimiento.
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Todo lo que necesitas y más con tu plan
Todo lo que puedes crear con YaCy
YaCy es un motor de búsqueda web completamente distribuido y peer-to-peer que se ejecuta íntegramente en tu propio servidor. A diferencia de Google o Bing, no existe una autoridad central que controle los resultados de búsqueda: cada instancia de YaCy rastrea e indexa la web de forma independiente mientras se conecta a un índice global compartido mantenido por miles de otros pares de YaCy. Las consultas de búsqueda se cifran con hash antes de ser compartidas con los pares, manteniendo las búsquedas privadas por diseño.
Alojar YaCy por tu cuenta te proporciona un dispositivo de búsqueda privado sin seguimiento, sin influencia publicitaria en las clasificaciones y sin registros de consultas enviados a terceros. También funciona como un motor de búsqueda de intranet, indexando recursos HTTP, FTP y SMB en una red local sin conectividad a internet.
Funciones clave de YaCy
Índice entre pares
Cada nodo de YaCy se une a un índice distribuido global, compartiendo páginas rastreadas con sus pares y recibiendo resultados a cambio: no se requiere un servidor central.
Rastreador web integrado
Programaciones de rastreo configurables y controles de profundidad para indexar dominios de forma continua y mantener tus resultados de búsqueda locales actualizados y relevantes.
Búsqueda que prioriza la privacidad
Las consultas de búsqueda se cifran con hash antes de ser compartidas con la red P2P, impidiendo que cualquier par identifique lo que has buscado.
Modo de búsqueda de intranet
Indexa y busca recursos internos HTTP, FTP y SMB en una red local sin exponer ningún dato a la internet pública.
API REST programable
Todas las funciones de administración son accesibles a través de endpoints REST de XML y JSON, lo que permite la automatización y las integraciones personalizadas de portales de búsqueda.
¿Por qué ejecutar YaCy en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
El mejor hosting VPS con Docker
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