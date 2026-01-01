Implementa GoCD con 1 clic.
Servidor de entrega continua de cÃ³digo abierto con un potente modelado de pipelines, mapeo de la cadena de valor y gestiÃ³n de dependencias para flujos de trabajo de lanzamiento complejos.
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GoCD es un servidor de entrega continua desarrollado por ThoughtWorks que va mÃ¡s allÃ¡ de la CI bÃ¡sica para modelar el pipeline completo de entrega de software. Su principal fortaleza es la capacidad de definir pipelines complejos con dependencias de fan-in y fan-out, permitiendo a los equipos representar exactamente cÃ³mo el cÃ³digo se mueve desde el commit hasta la producciÃ³n a travÃ©s de mÃºltiples etapas, entornos y vÃas paralelas.
La vista de Value Stream Map ofrece a los equipos una visualizaciÃ³n en tiempo real de cada compilaciÃ³n y despliegue a lo largo de todo el pipeline, facilitando la identificaciÃ³n de cuellos de botella y la comprensiÃ³n del estado de cualquier lanzamiento. GoCD funciona con una arquitectura ligera de servidor y agente, por lo que la capacidad de compilaciÃ³n se escala simplemente aÃ±adiendo mÃ¡s agentes. El autoalojamiento garantiza que tus configuraciones de pipeline, artefactos e historial de despliegues permanezcan totalmente bajo tu control.
Funciones clave de GoCD
Mapeo de la cadena de valor
Visualiza cada compilaciÃ³n y despliegue a lo largo de todo el flujo de trabajo en tiempo real, haciendo que los cuellos de botella y el estado de las versiones sean inmediatamente visibles.
Modelado de pipeline
Modela dependencias complejas de fan-in y fan-out entre pipelines para representar con precisiÃ³n cÃ³mo fluye el cÃ³digo desde el commit hasta la producciÃ³n.
EjecuciÃ³n paralela
Ejecutar mÃºltiples etapas y trabajos en paralelo dentro de una pipeline para reducir los tiempos de compilaciÃ³n y maximizar la utilizaciÃ³n de la infraestructura.
Escalado basado en agentes
AÃ±ade agentes de compilaciÃ³n para escalar la capacidad horizontalmente â€” cada agente recoge tareas del servidor y las ejecuta de forma independiente.
Pipeline como cÃ³digo
Almacena las configuraciones de tus pipelines en tu repositorio git y haz que GoCD sincronice y aplique los cambios automÃ¡ticamente en cada push.
Â¿Por quÃ© ejecutar GoCD en Hostinger?
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Lanza tu aplicaciÃ³n al instante con una configuraciÃ³n ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
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Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protecciÃ³n DDoS y monitorizaciÃ³n continua.
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Ejecuta mÃºltiples contenedores Docker desde un Ãºnico panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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