GoCD es un servidor de entrega continua desarrollado por ThoughtWorks que va mÃ¡s allÃ¡ de la CI bÃ¡sica para modelar el pipeline completo de entrega de software. Su principal fortaleza es la capacidad de definir pipelines complejos con dependencias de fan-in y fan-out, permitiendo a los equipos representar exactamente cÃ³mo el cÃ³digo se mueve desde el commit hasta la producciÃ³n a travÃ©s de mÃºltiples etapas, entornos y vÃ­as paralelas.

La vista de Value Stream Map ofrece a los equipos una visualizaciÃ³n en tiempo real de cada compilaciÃ³n y despliegue a lo largo de todo el pipeline, facilitando la identificaciÃ³n de cuellos de botella y la comprensiÃ³n del estado de cualquier lanzamiento. GoCD funciona con una arquitectura ligera de servidor y agente, por lo que la capacidad de compilaciÃ³n se escala simplemente aÃ±adiendo mÃ¡s agentes. El autoalojamiento garantiza que tus configuraciones de pipeline, artefactos e historial de despliegues permanezcan totalmente bajo tu control.