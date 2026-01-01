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Gestor de repositorios de artefactos universal compatible con Maven, npm, Docker, PyPI y mĆ”s.

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8 nĆŗcleos de vCPU
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Todo lo que necesitas y mĆ”s con tu plan

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Acceso rĆ”pido a los registros del contenedor
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Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
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Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis durante 1 aĆ±o
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Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

Todo lo que puedes crear con Nexus Repository Manager

Sonatype Nexus Repository Manager es el repositorio de artefactos estĆ”ndar de la industria para almacenar, organizar y distribuir artefactos de compilaciĆ³n en todos los principales formatos de paquetes. Sirve como una cachĆ© proxy universal para Maven Central, npm, PyPI, Docker Hub y docenas de otros registros, reduciendo drĆ”sticamente las descargas externas y acelerando las compilaciones.

Autoalojar Nexus en tu propio VPS te da control total sobre el almacenamiento de artefactos, las polĆ­ticas de acceso y el escaneo de seguridad. Los equipos obtienen una fuente Ćŗnica de verdad para todas las dependencias āpĆŗblicas y privadasā sin precios por licencia ni lĆ­mites de almacenamiento en la nube.

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Todo lo que puedes crear con {name}

Funciones clave de Nexus Repository Manager

Compatibilidad con formato universal

Aloja y actĆŗa como proxy para Maven, npm, NuGet, PyPI, Docker, Helm, Go y muchos mĆ”s formatos desde una Ćŗnica instancia.

Proxy y cachĆ©

Almacena en cachĆ© los artefactos remotos localmente para que las compilaciones nunca fallen porque un registro de origen es lento o no estĆ” disponible.

Repositorios privados

Publicar bibliotecas propietarias e imĆ”genes de Docker en repositorios privados alojados con control de acceso granular.

BĆŗsqueda de componentes

La bĆŗsqueda de texto completo en todos los repositorios permite a los desarrolladores encontrar rĆ”pidamente versiones especĆ­ficas de artefactos y sus metadatos.

Acceso basado en roles

Define privilegios granulares por repositorio para que los equipos solo vean y publiquen en los repositorios que poseen.

ĀæPor quĆ© ejecutar Nexus Repository Manager en Hostinger?

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