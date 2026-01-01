Sonatype Nexus Repository Manager es el repositorio de artefactos estĆ”ndar de la industria para almacenar, organizar y distribuir artefactos de compilaciĆ³n en todos los principales formatos de paquetes. Sirve como una cachĆ© proxy universal para Maven Central, npm, PyPI, Docker Hub y docenas de otros registros, reduciendo drĆ”sticamente las descargas externas y acelerando las compilaciones.

Autoalojar Nexus en tu propio VPS te da control total sobre el almacenamiento de artefactos, las polĆ­ticas de acceso y el escaneo de seguridad. Los equipos obtienen una fuente Ćŗnica de verdad para todas las dependencias āpĆŗblicas y privadasā sin precios por licencia ni lĆ­mites de almacenamiento en la nube.