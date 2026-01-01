Hasta un 69% de descuento en Plone

Despliega Plone con instalación en un clic.

Sistema de gestión de contenidos seguro y de código abierto en el que confían gobiernos, universidades y empresas durante más de dos décadas.

Lanza tu aplicación al instante
Backups automáticos semanales gratis
VPS administrado con IA
5,49/mes
Elegir plan
Garantía de reembolso de 30 días
Despliega Plone con instalación en un clic.

Elige un plan VPS para Plone

-69%
KVM 1
17,99
5,49/mes
Elegir plan
Se renueva a 11,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
1 núcleo de vCPU
4 GB de RAM
50 GB de espacio en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
Más vendido
-65%
KVM 2
21,99
7,79/mes
Elegir plan
Se renueva a 14,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
2 núcleos de vCPU
8 GB de RAM
100 GB de espacio en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
-69%
KVM 4
35,99
10,99/mes
Elegir plan
Se renueva a 27,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
4 núcleos de vCPU
16 GB de RAM
200 GB de espacio en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
-66%
KVM 8
64,99
21,99/mes
Elegir plan
Se renueva a 49,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
8 núcleos de vCPU
32 GB de RAM
400 GB de espacio en disco NVMe
32 TB de ancho de banda
-69%
KVM 1
17,99
5,49/mes
Elegir plan
Se renueva a 11,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
1 núcleo de vCPU
4 GB de RAM
50 GB de espacio en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
Más vendido
-65%
KVM 2
21,99
7,79/mes
Elegir plan
Se renueva a 14,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
2 núcleos de vCPU
8 GB de RAM
100 GB de espacio en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
-69%
KVM 4
35,99
10,99/mes
Elegir plan
Se renueva a 27,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
4 núcleos de vCPU
16 GB de RAM
200 GB de espacio en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
-66%
KVM 8
64,99
21,99/mes
Elegir plan
Se renueva a 49,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
8 núcleos de vCPU
32 GB de RAM
400 GB de espacio en disco NVMe
32 TB de ancho de banda

Todo lo que necesitas y más con tu plan

Administrador de Docker
Acceso rápido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis durante 1 año
Administrador de Docker
Acceso rápido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis durante 1 año

Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

Todo lo que puedes crear con Plone

Plone es un CMS de código abierto maduro, de nivel empresarial, construido sobre una sólida base de Python. Impulsa miles de sitios en agencias gubernamentales, universidades, ONG y corporaciones globales, con una trayectoria de más de 20 años sin una sola vulnerabilidad de ejecución remota de código reportada. Plone 6 incluye la interfaz de usuario clásica — un entorno editorial con todas las funciones, con control de acceso granular basado en roles, contenido multilingüe, control de versiones y un rico ecosistema de complementos que supera los 300 paquetes.

Alojar Plone por tu cuenta en tu VPS te da la propiedad completa de tu contenido y datos de usuario, sin licencias por puesto, y la flexibilidad de extender la plataforma a través de complementos de Python y una API REST que impulsa flujos de trabajo de publicación headless e híbridos.

Empezar
Todo lo que puedes crear con {name}

Funciones clave de Plone

Seguridad avanzada

Plone tiene un historial de seguridad de 20 años y un equipo de seguridad dedicado. Esto lo convierte en el CMS preferido para organizaciones gubernamentales y de atención médica que no pueden permitirse sufrir filtraciones.

Control de acceso granular

Define roles y permisos en cualquier nivel del árbol de contenido, para que los editores, revisores y lectores vean y modifiquen solo aquello a lo que estén autorizados a acceder.

Control de versiones de contenido completo

Cada cambio de contenido se rastrea y es reversible: comparar versiones, restaurar estados anteriores y mantener un registro de auditoría completo sin plugins adicionales.

Soporte multilingüe

Gestiona contenido en varios idiomas con flujos de trabajo de traducción integrados, navegación con reconocimiento de idioma y controles de publicación por idioma.

REST API

La capa plone.restapi expone todo el contenido y la configuración como puntos finales JSON, lo que permite la publicación sin interfaz, aplicaciones móviles e integraciones de terceros.

Ecosistema extensible de complementos

Más de 300 complementos de la comunidad cubren el comercio electrónico, la autenticación LDAP, la búsqueda avanzada y los flujos de trabajo personalizados — todos instalables sin bifurcar el núcleo.

¿Por qué ejecutar Plone en Hostinger?

Publica con un clic

Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

Publica con un clic

Seguridad de primer nivel

Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.

Seguridad de primer nivel

Administrador de Docker integrado

Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

Administrador de Docker integrado

Publica con un clic

Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

Publica con un clic

Seguridad de primer nivel

Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.

Seguridad de primer nivel

Administrador de Docker integrado

Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

Administrador de Docker integrado

Ubicación de servidor recomendada:

Comprobando...

Lanzamiento local. Crecimiento global.

Elige un servidor cercano a tu público para mejorar la velocidad de carga. Contamos con centros de datos en Norteamérica, Europa, Asia y Sudamérica.
Empezar
Lanzamiento local. Crecimiento global.

El mejor hosting VPS con Docker

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

¡Estoy increíblemente satisfecho con el hosting VPS de Hostinger! Su disponibilidad es siempre excelente, lo que garantiza que mi sitio web funcione a la perfección. Siempre que he necesitado ayuda, su equipo de soporte técnico ha sido rápido, competente y realmente servicial.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Todo va perfecto con Hostinger, el chatbot con IA y la asistencia humana se complementan de maravilla. El VPS es increíble, siempre estable. Gracias al equipo de desarrollo y a todos los que lo hacen posible. ¡Enhorabuena! 🚀

Noel
Noel

¡Por fin un proveedor de hosting VPS que lo hace bien! Tiene buenos precios, un panel de control excelente que respeta el tiempo de los usuarios, backups impecables, un buen soporte y es totalmente estable.

Omkar
Omkar

Contacté con el soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y quedé muy impresionado. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increíblemente pacientes y minuciosos.

Sylvain
Sylvain

Muchas gracias a Carla por ayudarme con la actualización de N8N en mi VPS de Hostinger. Fue muy profesional y se nota que sabe mucho. Gracias de nuevo, Carla.

Herriman
Herriman

El VPS de Hostinger es increíble. Siempre funciona, es rápido y estable. Nunca se cae ni falla.

Martin K
Martin K

La empresa va muy bien, estoy muy conforme con los servicios que uso. No es tan cara como otras y tiene planes y VPS realmente buenos.

Garantía de reembolso de 30 días

Pruébalo sin riesgos con nuestra garantía de reembolso de 30 días. Consulta nuestra política de reembolsos para saber más.

Empezar

Explora más aplicaciones para implementar

Nextcloud

Nextcloud

Nextcloud es una potente plataforma de productividad autoalojada

Desplegar
WordPress

WordPress

WordPress es el creador de sitios web y CMS más popular del mundo

Desplegar
An Otter Wiki

An Otter Wiki

Wiki autoalojada ligera con páginas respaldadas por Git y edición en Markdown

Desplegar
Ver todas las apps

Nos importa tu privacidad

Este sitio web usa cookies necesarias para que el sitio web funcione correctamente y para obtener información sobre cómo interactúas con él, así como para fines de marketing. Al aceptar, aceptas almacenar cookies en tu dispositivo para la orientación, personalización y análisis de anuncios, como se describe en nuestra Política de cookies.