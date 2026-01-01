Hasta un 69% de descuento en Nuclio

Implementa Nuclio con 1 clic.

Plataforma sin servidor de cÃ³digo abierto y alto rendimiento para el procesamiento de eventos y datos en tiempo real con escalado automÃ¡tico y soporte de GPU.

Lanza tu aplicaciÃ³n al instante
Backups automÃ¡ticos semanales gratis
VPS administrado con IA
5,49â‚¬/mes
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GarantÃ­a de reembolso de 30 dÃ­as
Implementa Nuclio con 1 clic.

Elige un plan VPS para Nuclio

-69%
KVM 1
17,99â‚¬
5,49â‚¬/mes
Elegir plan
Se renueva a 11,99 â‚¬/mes durante 2 aÃ±os. Cancela cuando quieras.
1 nÃºcleo de vCPU
4 GB de RAM
50 GB de espacio en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
MÃ¡s vendido
-65%
KVM 2
21,99â‚¬
7,79â‚¬/mes
Elegir plan
Se renueva a 14,99 â‚¬/mes durante 2 aÃ±os. Cancela cuando quieras.
2 nÃºcleos de vCPU
8 GB de RAM
100 GB de espacio en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
-69%
KVM 4
35,99â‚¬
10,99â‚¬/mes
Elegir plan
Se renueva a 27,99 â‚¬/mes durante 2 aÃ±os. Cancela cuando quieras.
4 nÃºcleos de vCPU
16 GB de RAM
200 GB de espacio en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
-66%
KVM 8
64,99â‚¬
21,99â‚¬/mes
Elegir plan
Se renueva a 49,99 â‚¬/mes durante 2 aÃ±os. Cancela cuando quieras.
8 nÃºcleos de vCPU
32 GB de RAM
400 GB de espacio en disco NVMe
32 TB de ancho de banda
-69%
KVM 1
17,99â‚¬
5,49â‚¬/mes
Elegir plan
Se renueva a 11,99 â‚¬/mes durante 2 aÃ±os. Cancela cuando quieras.
1 nÃºcleo de vCPU
4 GB de RAM
50 GB de espacio en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
MÃ¡s vendido
-65%
KVM 2
21,99â‚¬
7,79â‚¬/mes
Elegir plan
Se renueva a 14,99 â‚¬/mes durante 2 aÃ±os. Cancela cuando quieras.
2 nÃºcleos de vCPU
8 GB de RAM
100 GB de espacio en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
-69%
KVM 4
35,99â‚¬
10,99â‚¬/mes
Elegir plan
Se renueva a 27,99 â‚¬/mes durante 2 aÃ±os. Cancela cuando quieras.
4 nÃºcleos de vCPU
16 GB de RAM
200 GB de espacio en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
-66%
KVM 8
64,99â‚¬
21,99â‚¬/mes
Elegir plan
Se renueva a 49,99 â‚¬/mes durante 2 aÃ±os. Cancela cuando quieras.
8 nÃºcleos de vCPU
32 GB de RAM
400 GB de espacio en disco NVMe
32 TB de ancho de banda

Todo lo que necesitas y mÃ¡s con tu plan

Administrador de Docker
Acceso rÃ¡pido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pÃºblica
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis durante 1 aÃ±o
Administrador de Docker
Acceso rÃ¡pido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pÃºblica
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis durante 1 aÃ±o

Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

Todo lo que puedes crear con Nuclio

Nuclio es una plataforma sin servidor de cÃ³digo abierto y alto rendimiento para el procesamiento de eventos y datos en tiempo real. Ejecuta tu cÃ³digo como funciones que reaccionan a una amplia gama de disparadores â€” HTTP, Kafka, Kinesis, RabbitMQ, MQTT, NATS y trabajos cron programados â€” y escala automÃ¡ticamente cada funciÃ³n hacia arriba y hacia abajo segÃºn la demanda. Las funciones se ejecutan en contenedores dedicados, creados e implementados directamente desde el panel de control del navegador.

A diferencia de las herramientas de automatizaciÃ³n generales, Nuclio estÃ¡ diseÃ±ado para la velocidad, procesando cientos de miles de eventos por segundo por proceso, con aceleraciÃ³n de GPU opcional para la inferencia de aprendizaje automÃ¡tico. Alojar Nuclio en tu propio VPS mantiene tus pipelines de datos, modelos y fuentes de eventos bajo tu control total, sin tarifas de nube por invocaciÃ³n y sin dependencia de proveedor.

Empezar
Todo lo que puedes crear con {name}

Funciones clave de Nuclio

Disparadores de eventos en tiempo real

Activar funciones desde HTTP, Kafka, Kinesis, RabbitMQ, MQTT, NATS y programaciones cron sin escribir ningÃºn cÃ³digo de uniÃ³n.

Escalado automÃ¡tico

Cada funciÃ³n se escala automÃ¡ticamente bajo carga y se reduce cuando estÃ¡ inactiva, manteniendo el uso de recursos eficiente en todas tus cargas de trabajo.

Tiempos de ejecuciÃ³n multilenguaje

Escribe funciones en Go, Python, Java, .NET, Node.js o Shell utilizando el entorno de ejecuciÃ³n que mejor se adapte a cada tarea.

Inferencia acelerada por GPU

Adjunta GPUs a funciones para una inferencia de aprendizaje automÃ¡tico rÃ¡pida y pipelines de procesamiento en tiempo real intensivos en datos.

Panel de control basado en navegador

Construye, despliega, invoca y monitorea funciones desde una interfaz de usuario web limpia sin salir nunca del navegador.

Â¿Por quÃ© ejecutar Nuclio en Hostinger?

Publica con un clic

Lanza tu aplicaciÃ³n al instante con una configuraciÃ³n ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

Publica con un clic

Seguridad de primer nivel

Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protecciÃ³n DDoS y monitorizaciÃ³n continua.

Seguridad de primer nivel

Administrador de Docker integrado

Ejecuta mÃºltiples contenedores Docker desde un Ãºnico panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

Administrador de Docker integrado

Publica con un clic

Lanza tu aplicaciÃ³n al instante con una configuraciÃ³n ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

Publica con un clic

Seguridad de primer nivel

Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protecciÃ³n DDoS y monitorizaciÃ³n continua.

Seguridad de primer nivel

Administrador de Docker integrado

Ejecuta mÃºltiples contenedores Docker desde un Ãºnico panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

Administrador de Docker integrado

UbicaciÃ³n de servidor recomendada:

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Lanzamiento local. Crecimiento global.

Elige un servidor cercano a tu pÃºblico para mejorar la velocidad de carga. Contamos con centros de datos en NorteamÃ©rica, Europa, Asia y SudamÃ©rica.
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Lanzamiento local. Crecimiento global.

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