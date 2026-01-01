OpenPanel es una plataforma de análisis autoalojada diseñada para equipos de producto que desean información detallada como la de Mixpanel, sin los precios de SaaS ni la exposición de datos a terceros. Rastrea eventos personalizados, crea perfiles de usuario y ofrece paneles de control en tiempo real que cubren embudos, cohortes, resultados de pruebas A/B y repeticiones de sesión, todo desde una única interfaz.

Implementar en tu propio VPS pone los datos de eventos sin procesar completamente bajo tu control. No hay tarifas por evento, ni límites de muestreo y ni necesidad de enrutar los datos de usuario a través de servicios externos. ClickHouse impulsa el backend de análisis, por lo que los paneles de control se mantienen receptivos a medida que crece tu volumen de eventos.