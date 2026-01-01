Despliega OpenPanel con una instalación de un solo clic.
Análisis de productos de código abierto con la privacidad como prioridad, con seguimiento de eventos, embudos de usuario, repetición de sesiones y paneles en tiempo real.
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Todo lo que puedes crear con OpenPanel
OpenPanel es una plataforma de análisis autoalojada diseñada para equipos de producto que desean información detallada como la de Mixpanel, sin los precios de SaaS ni la exposición de datos a terceros. Rastrea eventos personalizados, crea perfiles de usuario y ofrece paneles de control en tiempo real que cubren embudos, cohortes, resultados de pruebas A/B y repeticiones de sesión, todo desde una única interfaz.
Implementar en tu propio VPS pone los datos de eventos sin procesar completamente bajo tu control. No hay tarifas por evento, ni límites de muestreo y ni necesidad de enrutar los datos de usuario a través de servicios externos. ClickHouse impulsa el backend de análisis, por lo que los paneles de control se mantienen receptivos a medida que crece tu volumen de eventos.
Funciones clave de OpenPanel
Paneles de control en tiempo real
Visualiza transmisiones de eventos en vivo y métricas clave del producto al instante, sin retraso entre las acciones del usuario y las actualizaciones del panel de control.
Análisis de embudo
Define embudos de conversión de varios pasos para identificar exactamente dónde abandonan los usuarios en tus flujos de producto.
Reproducción de sesión
Grabar y reproducir sesiones de usuario individuales con controles de privacidad integrados para enmascarar campos de entrada sensibles.
Cohorte y retención
Agrupa a los usuarios por comportamientos o atributos compartidos y mide cómo cambia la interacción a lo largo de diferentes periodos de tiempo.
Pruebas A/B
Rastrea las variantes de experimentos directamente en OpenPanel para medir el impacto en la conversión sin herramientas de experimentación externas.
Seguimiento sin cookies
El seguimiento de eventos sin huella digital y sin cookies mantiene tus análisis compatibles con el RGPD sin necesidad de banners de consentimiento de cookies.
¿Por qué ejecutar OpenPanel en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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