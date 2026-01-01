Zabbix es una soluciÃ³n de monitorizaciÃ³n de cÃ³digo abierto de clase empresarial en la que confÃ­an la NASA, Salesforce y decenas de miles de organizaciones para hacer un seguimiento del estado de redes, servidores, mÃ¡quinas virtuales, contenedores y servicios en la nube. Una Ãºnica instancia de Zabbix puede recopilar decenas de miles de mÃ©tricas por segundo a travÃ©s de agentes, SNMP, IPMI, JMX, comprobaciones HTTP y scripts personalizados, y luego detectar anomalÃ­as mediante activadores basados en plantillas, reglas de escalado y paneles de control completos.

Alojar Zabbix en tu propio VPS mantiene cada mÃ©trica, evento y credencial dentro de la infraestructura que controlas, sin tarifas de licencia por host ni cargos por salida de datos. La base de datos PostgreSQL incluida y el agente Zabbix te proporcionan una pila de monitorizaciÃ³n completa lista para incorporar hosts en cuanto finalice la implementaciÃ³n.