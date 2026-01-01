EMQX es un broker de mensajería MQTT de código abierto y altamente escalable, diseñado para IoT (internet de las cosas), automatización industrial y transmisión de datos en tiempo real. Gestiona millones de conexiones MQTT concurrentes con una latencia de submilisegundos y es compatible con MQTT 3.1, 3.1.1 y 5.0, junto con MQTT sobre WebSockets. Un motor de reglas integrado te permite procesar, enrutar y transformar mensajes de dispositivos sin escribir código backend, conectándose directamente a bases de datos, servicios en la nube y puntos finales HTTP.

El panel web incluido proporciona una interfaz de gestión completa para monitorizar el estado del clúster, las estadísticas de conexión, los árboles de suscripción y los flujos del motor de reglas en tiempo real. El autoalojamiento de EMQX en tu VPS te da un control total sobre tu infraestructura de mensajería IoT: sin tarifas en la nube por mensaje, sin dependencia de un proveedor y con total visibilidad de tu capa de comunicación de dispositivos.