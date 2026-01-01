LLDAP es un servidor de autenticación ligero y con un enfoque específico que expone una interfaz LDAP estándar respaldada por una interfaz de administración web amigable. Mientras que las configuraciones LDAP tradicionales requieren cientos de páginas de esquemas, ACL y configuración de slapd, LLDAP ofrece valores predeterminados sensatos listos para usar: esquemas predefinidos de usuario/grupo/correo electrónico, un gestor de usuarios gráfico y un único binario que se inicia en milisegundos.

Alojar LLDAP en tu propio VPS te proporciona una única fuente de verdad para las cuentas de usuario en todas las aplicaciones autoalojadas que utilizan LDAP — Nextcloud, Vaultwarden, Authelia, Jellyfin, Gitea, Grafana y docenas más — sin la sobrecarga operativa de OpenLDAP. Los usuarios residen en un solo lugar, los cambios de contraseña se propagan a todas partes y los grupos controlan el acceso de forma centralizada.